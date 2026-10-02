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Ce nume de premieri îi propun partidele lui Nicușor Dan. Mureșan: Lideri PSD se recomandă ca prim-miniștri alternativi

Siegfried Mureșan, fostul premier desemnat, spune că sunt mai mulți lideri social-democrați care aspiră la funcția de premier. PNL spune că vor discuta în partid despre susținerea unui executiv, dacă următoarea desemnare vine dinspre PSD, însă europarlamentarul spune că nu ar fi de acord ca Sorin Grindeanu să fie în fruntea Guvernului.
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Coralia Frigea
02 oct. 2026, 21:03, Politic
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Siegfried Mureșan, premier desemnat în urmă cu două săptămâni care nu a reușit să treacă de votul de investire din Parlament, a vorbit la Digi24 despre variantele despre care liberalii sunt deschiși să discute pentru viitorul executiv.

Europarlamentarul liberal spune că Sorin Grindeanu nu ar fi singura opțiune de premier social-democrat de pe masa lui Nicușor Dan, ci ar mai fi și alți lideri PSD dispuși să meargă în fruntea Guvernului.

„Deci sunt lideri PSD care știu că Sorin Grindeanu duce partidul în direcția greșită și unii dintre ei chiar ne-au spus că, uite, știm că aveți o problemă cu Sorin Grindeanu, dar sunt alții disponibili în PSD care poate generează animozități mai mici, care ar putea fi prim-miniștri”, a declarat Siegfried Mureșan, într-un interviu la Digi24.

Siegfried Mureșan, despre o posibilă ruptură în PSD

Siegfried Mureșan a mărturisit că a discutat cu lideri din PSD care nu erau mulțumiți de Sorin Grindeanu, ba chiar și-ar fi dorit să îi ia locul, a mai spus acesta.

„Deci sunt lideri PSD care se recomandă ca fiind prim-miniștri alternativi la domnul Grindeanu și care de-abia așteaptă ca domnul Grindeanu să se împiedice pentru ca unul dintre ei să ia locul la conducerea partidului. Dar în momentul de față, ei votează în bloc și noi ne-am așteptat ca ei să voteze în bloc și de aceea din două motive. Eu nu am purtat negocieri cu nimeni altcineva din PSD, ci am încercat doar să discut cu domnul Grindeanu din două motive.

Din respect față de conducerea aleasă a PSD, fiindcă nouă nu ne-a plăcut când în cadrul Partidului Național Liberal s-au încercat sciziuni și de aceea am spus nu vom face asta, vom respecta conducerea aleasă a PSD și, doi la mână, fiindcă știam că ei oricum votează în bloc monolit”, a mai explicat Siegfried Mureșan.

Guvernul Mureșan a picat la votul de investire din Parlament, miercuri, 30 septembrie, iar Nicușor Dan a anunțat că va face următoarea desemnare luni, 5 octombrie, imediat după ce finalizează consultările cu partidele.

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