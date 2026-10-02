Administrația Prezidențială a României anunță că a apărut o imagine falsă cu Trump și liderii străini la ONU

Administrația Prezidențială a României a trimis avertismentul pe Facebook.

„Este distribuită pe anumite conturi de social media o imagine de tip pamflet, realizată prin intermediul Inteligenței Artificiale, având ca subiect fotografiile făcute de Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, la recepția tradițională oferită în onoarea liderilor care au participat la Adunarea Generală a ONU de la New York. Acesta este un fake, menit să ducă în derizoriu demersul diplomatic de la baza acestor fotografii și să genereze neîncredere în autorități și în veridicitatea comunicărilor publice”, a transmis Administrația Prezidențială.

Explicațiile Administrației Prezidențiale

Reprezentanții Palatului Cotroceni au explicat de ce mai multe fotografii seamănă.

„Cadrul aproape identic al acestor fotografii este cauzat de faptul că la acest eveniment a avut acces doar fotograful oficial al Casei Albe, iar fotografiile au fost procesate și eliberate concomitent în cursul zilei de astăzi către toate reprezentanțele țărilor participante”, a explicat Administrația Prezidențială.

Ce a provocat discuțiile

Mai multe fotografii cu Donald Trump alături de lideri din Balcani au declanșat un val de teorii ale conspirației și ironii pe rețelele sociale. Motivul: președintele american apare aproape în aceeași poziție în fiecare cadru, cu același zâmbet și cu degetul mare ridicat.

În una dintre fotografii apar președintele României, Nicușor Dan, și partenera sa, Mirabela Grădinaru, alături de liderul SUA, Donald Trump. Fotografia a fost publicată vineri de președintele Dan deși a fost realizată în septembrie la sediul ONU de la New York.