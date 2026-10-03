VIDEO | Ambasadoarea Ungariei: Palinca versus țuică. Trebuie să decidem această dezbatere

Kisné Latki Katalin a studiat Limbi și Literaturi Străine la Universitatea din București, iar România a rămas o parte importantă din parcursul său. În dialogul cu Mediafax, aceasta vorbește despre schimbările prin care a trecut țara noastră după căderea comunismului, despre relația româno-ungară, dar și despre gastronomie, locuri mai puțin cunoscute din Ungaria și câteva dintre obiceiurile românești pe care le-a adoptat.

„Îl respect foarte mult pe Excelența Sa, domnul Emil Constantinescu”

Dintre personalitățile publice din România, prima invitație la Budapesta ar merge către fostul președinte Emil Constantinescu, care i-a fost rector. Ambasadoarea spune că îl respectă foarte mult și subliniază că acesta „a făcut foarte mult pentru studenți și pentru relațiile dintre Ungaria și România după Revoluție.”

Dragoste și stimă reciprocă

Când vine vorba despre relația dintre România și Ungaria, răspunsul este unul scurt și direct. Dacă cele două țări ar fi un cuplu, spune Kisné Latki Katalin, între ele ar trebui să existe, „lângă dragostea adevărată, stimă reciprocă”.

Cozonac sau kürtőskalács

La capitolul gastronomie, alegerea este la fel de clară, dintre cozonac și kürtőskalács, ambasadoarea preferă desertul unguresc. Iar o zi românească pe care ar organiza-o la Budapesta ar combina teatrul, un grătar în aer liber cu mici și un concert de muzică contemporană.

Un prieten care își respectă cuvântul

Pentru ambasadoare, un prieten maghiar înseamnă mai mult decât pasiunea pentru mâncare, înseamnă un om care își respectă întotdeauna cuvântul. Iar mesajul pe care vrea să îl lase este cel al unei persoane de încredere, preocupată să îmbunătățească relațiile dintre români și maghiari.