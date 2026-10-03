Nicușor Dan reacționează la verdictul Standard & Poor’s: Nu este un moment de relaxare

Nicușor Dan, președintele României, a reacționat, sâmbătă, la decizia agenției de rating Standard & Poor’s, după ce aceasta a decis să nu retrogradeze România la „junk” și să o mențină la ultima treaptă recomandată investițiilor.

Șeful statului spune că rezultatul este meritul măsurilor fiscal-bugetare implementate de Guvernul Bolojan în ultimul an, dar și al societății, care a suportat creșterile de taxe.

„Decizia agenției Standard & Poor’s de a menține ratingul de țară confirmă că România este un partener de încredere pentru investiții, iar economia noastră dă semnale de stabilitate. Acest rezultat este meritul întregii societăți și al politicilor de disciplină financiară”, a transmis președintele, într-o postare pe Facebook.

Nicușor Dan: Nu este un moment de relaxare

Președintele subliniază că deciziile agențiilor de rating de a nu retrograda România la „junk” nu reprezintă un moment de relaxare, iar direcția de redresare economică trebuie menținută dincolo de interesele politice.

„Nu este însă un moment de relaxare. Păstrarea acestei direcții depinde de responsabilitatea noastră de a pune stabilitatea economică și dezvoltarea pe primul loc, dincolo de mizele politice”, a mai explicat șeful statului.

Verdictul S&P a ținut cont inclusiv de stabilitatea politică a țării, iar lipsa unui guvern cu puteri depline a cântărit greu în decizia agenției de rating. Nicușor Dan urmează să facă o nouă desemnare de premier luni, 5 octombrie, în încercarea de a investi un executiv care să poată administra treburile țării.

Guvernul Bolojan a fost demis în primăvara acestui an și, de aproape cinci luni, se află în interimat și are puteri limitate.