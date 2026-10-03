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Dragoș Pîslaru îi ia apărarea lui Bolojan după audierea la DNA Iași: Nu este cunoscut pentru zboruri private în destinații exotice

Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene, îl apără pe Ilie Bolojan, după ce PSD l-a criticat dur pe premier pentru că a fost chemat ca martor la DNA Iași, în dosarul lui Fănel Bogos. Liberalul lansează și el, la rândul său, noi atacuri subtile către social-democrați.
Dragoș Pîslaru îi ia apărarea lui Bolojan după audierea la DNA Iași: Nu este cunoscut pentru zboruri private în destinații exotice
IOANA PADURARU / MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
03 oct. 2026, 10:05, Politic
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Dragoș Pîslaru, ministru interimar al Investițiilor și Fondurilor Europene, a postat un mesaj în care îl apără pe Ilie Bolojan de atacurile lansate de PSD, după ce premierul a fost audiat vineri de DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogoș.

„S-a prezentat astăzi la DNA Iași și a răspuns întrebărilor procurorilor în calitate de martor. A plecat de acolo cu aceeași calitate, de martor, și a revenit la lucru. Susținerea mea pentru integritatea lui Ilie Bolojan nu poartă nici cea mai mică umbră de îndoială”, a transmis ministrul liberal, într-o postare pe Facebook.

Pîslaru, atac subtil la adresa social-democraților

Dragoș Pîslaru, ministrul din Guvernul Bolojan care a intrat în PNL în vara acestui an, l-a descris pe șeful liberalilor într-o comparație cu alți lideri PSD, care au fost implicați și ei în mai multe controverse recent. Printre acestea se numără zborul privat către Mykonos, unde Florin Manole, fost ministru PSD al Muncii, a călătorit alături de Victor Ponta și judecătorul CCR Cristian Deliorga, în ceea ce au transmis a fi o vizită de muncă.

„Ilie Bolojan este cunoscut nu pentru zboruri private în destinații exotice sau pentru cutii de pantofi umplute cu bani. În cei 30 de ani de când se află în serviciul public, și-a construit reputația prin profesionalism, integritate și disciplină. Este un om direct și consecvent, care pune accent pe muncă, responsabilitate și rezultate”, a mai precizat Pîslaru.

Ilie Bolojan a fost audiat de DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogoș, după ce premierul a avut, în noiembrie 2025, o întâlnire cu acesta. Bogos i-ar fi cerut o întrevedere în care i-a solicitat șefului executivului să-l demită din funcție pe șeful DNSVSA, Mihai Ponea, întrucât ar fi luat decizii care i-ar fi afectat fermele.

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