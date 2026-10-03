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Șapte incendii de vegetație, izbucnite în doar 24 de ore în județul Timiș. Ce recomandă autoritățile

Șapte incendii de vegetație au izbucnit, într-un interval de doar 24 de ore, în mai multe localități din județul Timiș. Autoritățile atrag atenția asupra arderilor necontrolate de miriști, fapte care sunt ilegale în România.
Șapte incendii de vegetație, izbucnite în doar 24 de ore în județul Timiș. Ce recomandă autoritățile
Sursă foto: IGSU. Pompieri români în Franța
Coralia Frigea
03 oct. 2026, 11:47, Social
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Șapte incendii de vegetație au izbucnit în mai puțin de 24 de ore în mai multe localități din județul Timiș. În total, peste 44 de hectare au fost cuprinse de flăcări.

Cele mai extinse au fost în Chevereșu Mare, unde au ars 40 de hectare de teren, și în Coșteiu.

Sursa foto: ISU Timiș

Sursa foto: ISU Timiș

Pompierii, intervenție dificilă. Peste 40 de hectare incendiate

Pompierii din trei detașamente au intervenit în încercarea de a lichida incendiile de vegetație. Cei din Lugoj, Buziaș și Sânnicolau Mare au luptat cu flăcările care se întindeau pe 44 de hectare de miriște.

Autoritățile atrag atenția că arderea vegetației este strict interzisă și îi sfătuiesc pe cetățenii care observă astfel de flăcări să apeleze la numărul unic de urgență, 112. Conform legislației în vigoare, astfel de fapte se pedepsesc cu amenzi între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

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