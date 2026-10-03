Când devin obligatorii, de fapt, anvelopele de iarnă. Regula pe care mulți șoferi o interpretează greșit

Prin urmare, ideea potrivit căreia anvelopele de iarnă ar deveni obligatorii automat la 1 octombrie sau odată cu instalarea sezonului rece nu este prevăzută de legislația rutieră.

Nici temperatura și nici data din calendar nu stabilesc obligația

Potrivit prevederilor privind circulația pe drumurile publice, criteriul care contează este starea șoselei. Anvelopele de iarnă sunt obligatorii atunci când un autovehicul circulă pe un drum public acoperit cu zăpadă, gheață sau polei.

Astfel, un șofer poate ajunge în situația în care are nevoie de anvelope de iarnă chiar înainte de luna noiembrie, dacă întâlnește asemenea condiții de drum.

În cazul vehiculelor de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată mai mare de 3,5 tone și al celor destinate transportului de persoane cu mai mult de nouă locuri, inclusiv cel al conducătorului auto, există cerințe specifice privind echiparea roților axelor de tracțiune cu anvelope de iarnă sau utilizarea echipamentelor antiderapante certificate.

Amenzi de până la 4.325 de lei în 2026

Conducerea unui autovehicul fără anvelope de iarnă pe un drum acoperit cu zăpadă, gheață sau polei constituie contravenție și este sancționată cu o amendă din clasa a IV-a, respectiv între 9 și 20 de puncte-amendă.

De la 1 iulie 2026, valoarea unui punct-amendă este de 216,25 lei, față de 202,5 lei anterior, majorarea fiind determinată de creșterea salariului minim brut. În consecință, amenda pentru lipsa anvelopelor de iarnă în condițiile în care acestea sunt obligatorii este cuprinsă între 1.946,25 de lei și 4.325 de lei.

Pe lângă sancțiunea financiară, poliția rutieră reține certificatul de înmatriculare sau de înregistrare al vehiculului. Dovada înlocuitoare este eliberată fără drept de circulație.

Ce marcaje trebuie să aibă anvelopele

Pentru a fi încadrate în categoria anvelopelor de iarnă, pneurile trebuie să respecte cerințele de omologare și să poarte marcajele corespunzătoare.

Potrivit recomandărilor Poliției Române, sunt acceptate anvelopele inscripționate cu simboluri precum „M+S”, „M.S.”, „MS” sau „M&S”. Simplul fapt că o anvelopă este comercializată sau prezentată drept „all season” nu este, în sine, criteriul legal relevant dacă aceasta nu are marcajul necesar.

Poliția recomandă șoferilor ca, înainte de deplasările în sezonul rece, să verifice prognoza meteo și starea drumurilor, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să se asigure că autovehiculul este echipat corespunzător.