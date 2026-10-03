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O rețea de trafic de persoane, destructurată de DIICOT. Victimele erau trimise în Austria și Germania

O rețea de trafic de persoane a fost destructurată de DIICOT. Doar în luna august, 60 de persoane din Egipt, Pakistan, Bangladeș, India și Ghana au fost aduse ilegal în România. Datele adunate de procurori arată că victimele erau duse în Austria și Germania.
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Coralia Frigea
03 oct. 2026, 13:12, Social
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DIICOT a destructurat o rețea de trafic de persoane din județul Caraș-Severin. Procurorii au descoperit că, doar în luna august, peste 60 de persoane de origine din Egipt, Pakistan, Bangladeș, India și Ghana au fost introduse ilegal pe teritoriul României.

Percheziții la adresele suspecților din Caraș-Severin

Au fost puse în aplicare șase mandate de percheziție la domiciliile a șase suspecți, cu vârste între 25 și 50 de ani. Aceștia ar fi avut roluri bine definite în organizația criminală și ar fi obținut sume importante de bani din traficul de persoane.

„Acțiunile au presupus efectuarea unor transporturi succesive, corelate între ele, prin care migranții erau preluați din locațiile indicate de organizatori, deplasați către punctele de îmbarcare și ascunși printre mărfurile transportate cu autotrenuri. În paralel, participanții asigurau supravegherea traseelor de deplasare, comunicarea informațiilor privind prezența echipajelor de poliție și plata persoanelor implicate în efectuarea transporturilor”, a mai precizat DIICOT.

Doi membri ai grupării, depistați de anchetatori

Două persoane implicate în grupul infracțional au fost deja condamnate la închisoare pentru trafic de persoane pe teritoriul Germaniei.

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