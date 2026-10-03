Incendiu în Retezat. Autoritățile au aprobat planul de intervenție în zona Valea Buta

Ședința extraordinară a CJSU Hunedoara a fost convocată de prefectul județului, Széll Lörincz, la propunerea inspectorului-șef al ISU „Iancu de Hunedoara”, locotenent-colonel Alin Nasta.

În cadrul ședinței a fost analizat stadiul intervenției și au fost stabilite măsuri pentru gestionarea situației de urgență. Reprezentanții Administrației Parcului Național Retezat, Direcției Silvice Hunedoara și ISU Hunedoara au prezentat situația din teren și acțiunile desfășurate pentru limitarea și stingerea incendiului.

Acces restricționat și monitorizarea calității aerului

Printre măsurile preventive aprobate se numără identificarea traseelor turistice, a refugiilor și a altor obiective amenințate de incendiu, informarea persoanelor expuse și instituirea restricțiilor de acces de către autoritățile competente.

De asemenea, autoritățile vor monitoriza impactul fumului asupra calității aerului și vor transmite rezultatele către CJSU și Direcția de Sănătate Publică, pentru stabilirea eventualelor măsuri de protecție a populației.

Vor fi organizate patrule zilnice în perioadele cu risc ridicat, cu prioritate în zonele turistice și de campare, dar și la limita dintre pădure și pășuni. Totodată, vor fi verificate respectarea interdicțiilor privind arderea vegetației și regulile referitoare la utilizarea focului deschis.

Echipe mixte și utilaje TAF, mobilizate în teren

Planul prevede asigurarea în teren a cel puțin cinci persoane pe schimb și constituirea unor echipe mixte, coordonate de responsabili desemnați. Efectivele vor putea fi suplimentate în funcție de necesitățile stabilite de comandantul intervenției.

Personalul silvic va sprijini echipele de intervenție pentru identificarea căilor de acces, a surselor de apă și a zonelor cu risc de propagare.

De asemenea, vor fi puse la dispoziție două utilaje specializate de mare putere, cu tracțiune integrală și șasiu articulat, de tip TAF, pentru amenajarea unui culoar de acces către zona afectată.

Alte TAF-uri, tractoare și utilaje disponibile vor putea fi mobilizate pentru transportul materialelor, degajarea căilor de acces și executarea lucrărilor stabilite de comandantul intervenției, cu respectarea regimului de protecție al parcului național.

Autoritățile iau în calcul sprijinul aerian

Planul de intervenție prevede și solicitarea sprijinului Salvamont cu drone, inclusiv drone dotate cu termoviziune, dacă acestea sunt disponibile. Acestea ar urma să fie folosite pentru identificarea focarelor, evaluarea propagării incendiului și verificarea zonelor greu accesibile.

Autoritățile vor evalua, în funcție de evoluția incendiului, accesibilitatea terenului și siguranța personalului, necesitatea unui sprijin aerian pentru stingere.

În cazul în care incendiul se extinde, ISU Hunedoara va putea solicita sprijinul efectivelor din județele limitrofe și al altor structuri specializate în intervenții montane.

Pe timpul nopții, supravegherea incendiului va fi asigurată de ocoalele silvice, prin echipe nominalizate și pe sectoare stabilite împreună cu comandantul intervenției.

Autoritățile au stabilit și raportarea imediată a eventualelor reaprinderi sau extinderi ale incendiului, precum și menținerea resurselor necesare pentru intervenția rapidă în cazul reaprinderii focarelor.