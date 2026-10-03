O fetiță de patru ani, călcată de mașină. Ar fi ieșit din vizorul părinților

Un accident grav s-a produs sâmbătă în municipiul Mediaș. O fetiță, în vârstă de numai patru ani, a fost lovită de o mașină care circula pe strada Feleac.

Din primele informații, aceasta nu s-ar fi aflat în vizorul părinților și mergea pe șosea. Șoferul nu a mai putut să o evite.

Ce a pățit fetița în urma impactului

Copilul s-a ales cu un traumatism cranian și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Mediaș pentru a primi îngrijiri medicale.

La locul accidentului au intervenit o autospecială de transport personal și victime multiple și o autospecială de stingere.

Autoritățile cercetează acum care au fost cauzele producerii incidentului.