O fetiță de patru ani, călcată de mașină. Ar fi ieșit din vizorul părinților

Un accident grav s-a produs sâmbătă în municipiul Mediaș. O fetiță, în vârstă de numai patru ani, a fost lovită de o mașină care circula pe strada Feleac.
Din primele informații, aceasta nu s-ar fi aflat în vizorul părinților și mergea pe șosea. Șoferul nu a mai putut să o evite.
Copilul s-a ales cu un traumatism cranian și a fost transportată la Unitatea de Primiri Urgențe din Mediaș pentru a primi îngrijiri medicale.
La locul accidentului au intervenit o autospecială de transport personal și victime multiple și o autospecială de stingere.
Autoritățile cercetează acum care au fost cauzele producerii incidentului.