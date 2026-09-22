O mașină a luat foc pe DN5. De vină ar fi fost un scurtcircuit

O mașină a luat foc pe DN5, în apropierea localității Plopșoru, pe sensul de mers către Giurgiu. Până la sosirea pompierilor, flăcările au cuprins deja autoturismul.

Șoferul a observat din timp că din capota lui ieșea fum. Astfel, a oprit autoturismul pe partea dreaptă a carosabilului, s-a dat jos și a apelat autoritățile.

„La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Aceștia au constatat faptul că autoturismul ardea generalizat”, au transmis autoritățile.

Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, însă ISU Giurgiu a emis o listă de recomandări: