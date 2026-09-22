Prima pagină » Social » O mașină a luat foc pe DN5. De vină ar fi fost un scurtcircuit

O mașină a luat foc pe DN5. De vină ar fi fost un scurtcircuit

O mașină a luat foc pe DN5, pe sensul de mers către Giurgiu. Până când pompierii au ajuns la fața locului, autoturismul era deja cuprins de flăcări. Din fericire, nimeni nu a fost rănit.
O mașină a luat foc pe DN5. De vină ar fi fost un scurtcircuit
Galerie Foto 5
Sursa foto: ISU Giurgiu
Coralia Frigea
22 sept. 2026, 08:49, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

O mașină a luat foc pe DN5, în apropierea localității Plopșoru, pe sensul de mers către Giurgiu. Până la sosirea pompierilor, flăcările au cuprins deja autoturismul.

Vezi galeria foto
5 poze

Șoferul a observat din timp că din capota lui ieșea fum. Astfel, a oprit autoturismul pe partea dreaptă a carosabilului, s-a dat jos și a apelat autoritățile.

„La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD. Aceștia au constatat faptul că autoturismul ardea generalizat”, au transmis autoritățile.

Nimeni nu a fost rănit în urma incidentului, însă ISU Giurgiu a emis o listă de recomandări:

  • verificați periodic instalația electrică, sistemul de ventilație / încălzire;
  • asigurați-vă că echipamentele de iluminat nu sunt defecte sau neizolate;
  • verificați dacă există scurgeri de carburanți sau lubrifianți;
  • nu faceți improvizații la instalația electrică;
  • verificați perioada de valabilitate a stingătorului din autovehicul.

Recomandarea video

EXCLUSIV: Cine este Ionel Rusen, omul de încredere al lui Călin Georgescu
G4Media
După 10 runde din Superligă, Victor Pițurcă anticipează cum va decurge lupta la titlu: „Dinamo joacă cel mai frumos fotbal, dar altă echipă are un atu important!”
GSP.ro
Scandal în platoul Gândul după reținerea lui Călin Georgescu. Claudiu Manta (PSD) și Sorin Șipoș (USR), contre pe justiție și comparații cu cazurile Fritz și Clotilde
Gandul
Gestul controversat făcut de o femeie de serviciu de la Insula Iubirii. Ce făcea această thailandeză, în timp ce Bianca și Nattasha mâncau
Cancan
Bianca Drăguşanu, apariție wow în costum de baie. Fosta iubită a lui Adrian Cristea, imagini din vacanță, printre iahturi
Prosport
Ionel Rusen, partener de afaceri cu familia unui fost inculpat în dosarul pesedistului Toni Greblă, acuzat pentru cumpărare de influență. De ce au fost achitați de instanță
Libertatea
Ce a pățit Gabriela Cristea în timpul tratamentului cu injecții de slăbit. A ignorat semnalele organismului: „Am plătit cu propriul corp”
CSID
Două accesorii auto din oferta Lidl care nu pot lipsi din mașină. Prețuri de la sub 30 de lei
Promotor
ANALIZĂ. Ce face România cu gazele în perspectiva celei mai grele ierni pentru toată Europa
Economedia