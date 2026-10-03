Stegarul Dac, reținut 24 de ore, pentru că a lovit un jandarm în timpul protestului din fața Arestului Central. Polițiștii cer arest preventiv

Un bărbat, în vârstă de 59 de ani, a fost reținut vineri seara, la ultimul protest din fața Arestului Central, pentru violențe față de unul dintre jandarmii care asigura ordinea publică. Surse judiciare spun pentru MEDIAFAX că bărbatul ar fi Cezar Avrămuță, cunoscut drept Stegarul Dac.

Acesta s-ar fi aflat printre protestatarii care cereau eliberarea lui Călin Georgescu, fostul candidat la alegerile prezidențiale care a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este implicat și afaceristul Ionel Rusen.

Ce fapte ar fi comis Stegarul Dac la ultimul protest

Polițiștii menționează că bărbatul l-ar fi lovit cu pumnii în spate pe jandarm. Acesta a fost condus la secția de poliție și i-a fost întocmit un dosar penal pentru ultraj.

În continuare, inculpatul se află în arest și urmează să fie prezentat în fața judecătorului pentru drepturi și libertăți sâmbătă, care va decide dacă rămâne în arest preventiv sau va fi cercetat în libertate.

Călin Georgescu este anchetat de procurori pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.