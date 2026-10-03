Zeci de amenzi la protestul din fața sediului Arestului Central

Direcția Generală de Jandarmi a Municipiului București anunță sâmbătă că protestul care a început pe 29 septembrie nu este autorizat.

„Având în vedere prezența unor persoane în zona exterioară a sediului Arestului Central, jandarmii au dispus măsuri de ordine și siguranță publică pentru asigurarea unui climat de siguranță, gestionarea fluxurilor de persoane și menținerea liberă a căilor de acces către obiectiv. În acest context, precizăm faptul că aceste manifestații nu au urmat procedura prevăzută de Legea nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice”, a transmis DGJMB.

Jandarmeria Capitalei a mai anunțat că are la fața locului echipe de dialog care au rolul de „a asigura dialogul permanent cu participanții la această adunare publică, explicând zilnic importanța declarării și a existenței unui organizator.”

„Totodată, măsurile dispuse țin cont și de caracterul rezidențial al zonei, în proximitatea obiectivului aflându-se imobile de locuințe, fiind necesară asigurarea permanentă a accesului către acestea, precum și a condițiilor normale de circulație pentru persoanele care locuiesc în zonă”, a explicat DGJMB.

Protest neautorizat cu zeci de sancțiuni

În timpul manifestației au fost aplicate zeci de sancțiuni.

„Pentru mai multe încălcări ale prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 51.800 de lei, în conformitate cu prevederile Legii nr. 61 din 1991 pentru încălcarea unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice. Totodată, jandarmii au întocmit 2 acte de sesizare a organelor de urmărire penală, în conformitate cu prevederile art. 372 și art. 257 din Codul Penal (portul sau folosirea fără drept de obiecte periculoase și Ultraj)”, a precizat Jandarmeria.

Un bărbat, în vârstă de 59 de ani, a fost reținut vineri seara, la ultimul protest din fața Arestului Central, pentru violențe față de unul dintre jandarmii care asigura ordinea publică. Surse judiciare au spus pentru MEDIAFAX că bărbatul este Cezar Avrămuță, cunoscut drept Stegarul Dac.

Ce vor protestatarii

Protestatarii din fața Arestului Central cer eliberarea lui Călin Georgescu. Politicianul este anchetat de procurori pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Călin Georgescu a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, într-un dosar în care este implicat și afaceristul Ionel Rusen.