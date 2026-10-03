Nicușor Dan și Giorgia Meloni, front comun pentru agricultura și coeziunea în bugetul UE

Nicușor Dan spune că statele membre susțin menținerea agriculturii și a politicii de coeziune printre prioritățile centrale ale următorului exercițiu bugetar european.

„Ne propunem menținerea nivelului global al finanțării pentru Politica de coeziune și Politica agricolă comună”, a transmis președintele, sâmbătă, într-o postare pe Facebook.

Liderii celor 17 state au adresat o scrisoare comună premierului irlandez Micheál Martin, care deține în prezent funcția de președinte al Consiliului Uniunii Europene, înaintea următoarelor etape ale negocierilor privind Cadrul Financiar Multianual 2028-2034.

Ce solicită cele 17 state

Potrivit lui Nicușor Dan, poziția comună vizează păstrarea finanțării pentru Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună, concomitent cu alocarea unor resurse suplimentare pentru priorități precum securitatea și apărarea, competitivitatea, conectivitatea, securitatea energetică și reziliența.

Liderii Grupului „Prietenii Coeziunii” susțin că aceste politici trebuie să rămână componente importante ale viitorului buget al UE.

„În același timp, reafirmăm disponibilitatea de a lucra în mod constructiv la noi resurse proprii, care ar putea atenua presiunea asupra bugetelor naționale”, a mai transmis președintele României.

Comisia Europeană a propus pentru perioada 2028-2034 un buget multianual de aproximativ 2.000 de miliarde de euro, iar negocierile dintre statele membre urmează să continue în perioada următoare.