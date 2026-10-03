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Discuții în Parlamentul European despre securitatea Europei pe Flancul Estic. Negrescu: Nu este suficient să cumpărăm echipamente

Victor Negrescu, vicepreședintele Parlamentului European, a organizat la Bruxelles o reuniune pentru a discuta despre securitatea Europei la Marea Neagră. Au participat peste 50 de reprezentanți ai industriei românești de apărare, cercetători și experți din europeni și din NATO.
Discuții în Parlamentul European despre securitatea Europei pe Flancul Estic. Negrescu: Nu este suficient să cumpărăm echipamente
Sursa foto: Facebook/ Victor Negrescu
Coralia Frigea
03 oct. 2026, 14:20, Politic
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Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, anunță că a organizat la Bruxelles o serie de discuții privind securitatea Europei pe Flancul Estic și, respectiv, la Marea Neagră.

„Am reunit la Parlamentul European peste 50 de reprezentanți ai industriei românești de apărare și aeronautice, cercetători și experți din instituțiile europene și NATO pentru a discuta despre ceea ce trebuie să facem concret pentru securitatea Mării Negre și consolidarea Flancului Estic. Încă o dată s-a confirmat faptul că avem experți români de valoare”, a transmis social-democratul, într-o postare pe Facebook.

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Negrescu spune că România nu ar trebui să se limiteze doar la investițiile europene pentru apărare, ci ar trebui să profite de ele pentru a deveni un producător de armament recunoscut pe piețele internaționale.

„Nu este suficient să cumpărăm echipamente. Trebuie să producem mai mult în România, să atragem tehnologie și investiții, să integrăm companiile românești în lanțurile europene de producție și să creăm locuri de muncă bine plătite. Avem ingineri, tehnicieni și muncitori foarte bine pregătiți și trebuie să investim în păstrarea lor și în formarea unei noi generații de specialiști”, a mai precizat europarlamentarul PSD.

România beneficiază de programul SAFE prin care face investiții în dotările cu armament, în contextul războiului de la graniță. Radu Miruta, ministrul interimar al Apărării, declara că s-au făcut progrese în industria națională de armament, însă companiile românești sunt în urma cu livrările.

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