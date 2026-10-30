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Ministrul Economiei vrea majorarea substanțială a voucherelor de vacanță: „A fost o lovitură dată industriei HoReCa”

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a declarat vineri, într-o conferință de presă susținută la sediul ministerului, că susține majorarea substanțială a valorii voucherelor de vacanță, după ce reducerea acestora la 700 de lei brut ar fi afectat industria ospitalității și utilizarea beneficiilor de către angajați.
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Oana Antipa
30 oct. 2026, 10:58, Economic
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Oficialul a afirmat că a discutat deja problema cu reprezentanții sectorului turistic și că le-a transmis premierului și ministrului Finanțelor necesitatea unei schimbări.

Daniel Zamfir: Reducerea voucherelor de vacanță a fost o lovitură pentru HoReCa

Întrebat dacă a discutat cu reprezentanții mediului de afaceri despre situația voucherelor de vacanță și despre efectele reducerii valorii acestora asupra turismului, Daniel Zamfir a confirmat că a avut o întâlnire cu reprezentanții industriei.

Ministrul a susținut că diminuarea valorii voucherelor a avut consecințe asupra sectorului HoReCa, inclusiv prin reducerea utilizării acestui beneficiu.

„Da, am avut o discuție cu reprezentanții din turism și, într-adevăr, am constatat și eu că încasările la bugetul statului, după ce voucherele de vacanță au fost reduse la 700 de lei brut, ceea ce a fost o lovitură, practic, dată industriei HoReCa aici, mai ales că majoritatea celor care accesau acele vouchere nu le-au mai folosit ca atare.”

Ministrul a discutat cu premierul și ministrul Finanțelor despre majorarea voucherelor

Daniel Zamfir a declarat că a ridicat problema voucherelor de vacanță în discuțiile cu premierul și cu ministrul Finanțelor și că își dorește o creștere semnificativă a cuantumului acestora.

„Am spus-o din prima zi și premierului și Ministrul de Finanțe. Îmi doresc ca voucherele de vacanță, care sunt un stimul real în industria HoReCa, să fie, mă rog, reintroduse, nu pot spune că ele există și acum, dar să creștem substanțial cuantumul voucherelor de vacanță.”

Ministrul a subliniat că voucherele trebuie analizate nu doar ca un beneficiu acordat angajaților, ci și din perspectiva impactului economic asupra operatorilor din turism și a activităților conexe.

„Pentru că voucherele de vacanță trebuie privite ca o investiție, au un factor multiplicator în economie imediat și pe verticală și pe orizontală și da, este o prioritate pentru mine să introducem voucherele de vacanță și nu numai.”

Turismul balnear, printre prioritățile ministrului Economiei

Pe lângă majorarea voucherelor de vacanță, Daniel Zamfir a declarat că intenționează să susțină investițiile în turism, în special în sectorul balnear, pe care îl consideră un domeniu cu potențial important de dezvoltare.

„După cum am spus și la investire, o spun și acum și o să vă spun de fiecare dată, pentru mine industria turismului este una din industriile prioritare, pentru că România are un potențial uriaș, mai ales în zona balneară și acolo voi insista foarte mult ca să se deruleze investiții importante în acea zonă.”

Daniel Zamfir anunță o deplasare la Londra pentru promovarea turismului românesc

Ministrul Economiei a anunțat și o deplasare la Londra, programată pentru luni, unde urmează să participe la o întâlnire cu miniștri ai turismului din Uniunea Europeană.

„Chiar luni plec la Londra la întâlnirea cu ministrii turismului în toată Uniunea Europeană, vreau ca România să fie cunoscută ca o destinație și să fie atrăgătoare pentru mulți turiști străini.”

Prin această participare, Daniel Zamfir spune că urmărește creșterea vizibilității României ca destinație turistică internațională.

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