Daniel Zamfir, atac ironic la adresa USR după ce a ajuns la Ministerul Economiei: „Am dat de termite!”

Ministrul Economiei, Daniel Zamfir, a lansat miercuri, pe Facebook, un mesaj ironic la adresa foștilor reprezentanți ai USR din minister, după ce a spus că a descoperit probleme în urma preluării mandatului.

Într-o postare pe Facebook, Daniel Zamfir a folosit o comparație cu „termitele”, afirmând că a început să „aprindă lumina” în spațiile ministerului. Mesajul său a fost adresat, în mod ironic, foștilor miniștri USR Radu Miruță și Irineu Darău.

„Am început să aprind lumina prin cămările de la Ministerul Economiei și am dat de termite! Și am apăsat doar un întrerupător… Când aprind lumina în toate cămările, voi face public tot ce am găsit acolo… Așa, pe transparență totală, nu-i așa? Miruță, Darău, sunteți bine? Dormiți liniștiți?”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

Daniel Zamfir, despre mandatul secretarului general al ministerului

Într-o postare separată, ministrul Economiei de la PSD a vorbit despre situația Adrianei Miron, secretarul general al ministerului. Potrivit lui, premierul Ilie Bolojan a semnat marți prelungirea cu șase luni a mandatului acesteia.

Daniel Zamfir a scris că, atunci când a ajuns miercuri la minister, după ce și-a însușit noua funcție, se aștepta să găsească demisia Adrianei Miron pe birou. Ulterior, acesta a revenit cu un mesaj în care a anunțat că demisia fusese depusă.

„Ieri, Ilie Bolojan a semnat prelungirea pe șase luni a mandatului de secretar general al Ministerului Economiei, doamnei Adriana Miron. Azi, când ajung la minister, sper să găsesc pe masă demisia doamnei în cauză”, a scris ministrul.

„PS: S-a conformat doamna Miron și am găsit demisia pe masă!”, a transmis Daniel Zamfir.