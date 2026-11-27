Daniel Zamfir a explicat vineri seară, la Digi24, care a fost rațiunea proiectului legislativ pe care l-a inițiat privind participațiile statului la companii și a criticat procedura de vânzare accelerată a acțiunilor, promovată de Oana Gheorghiu.

Ministrul a precizat că proiectul de lege pe care l-a inițiat permitea listarea la bursă a companiilor de stat care înregistrează pierderi, astfel încât acestea să poată atrage investitori privați și să își redreseze activitatea.

Zamfir: „Eu nu vând vaca care dă lapte”

Ministrul social-democrat a criticat intenția de vânzare a unor participații deținute de stat la CEC Bank, Romgaz și Hidroelectrica, subliniind importanța strategică și perspectivele de dezvoltare ale acestor companii.

Daniel Zamfir consideră că exploatarea gazelor naturale din Marea Neagră îi oferă companiei Romgaz perspectiva de a deveni un actor regional important, iar Portul Constanța poate deveni un centru logistic pentru reconstrucția Ucrainei.

„Eu nu vând vaca care dă lapte! Asta era filozofia care a stat la baza acelei legi”, a declarat Daniel Zamfir.

Zamfir: „O procedură netransparentă”

Ministrul a criticat procedura accelerată de vânzare a acțiunilor, cunoscută sub denumirea de ABB (Accelerated Bookbuilding), despre care spune că este lipsită de transparență.

„Una este să listezi public, la bursă, acțiunile companiilor, unde, repet, toată lumea are posibilitatea să vadă, să decidă, să ia, să nu ia. Și alta e să folosești acea metodă de vânzare printr-o procedură accelerată, dar netransparentă”, a afirmat Zamfir.

Întrebat dacă are dovezi că au existat negocieri cu potențialii cumpărători, ministrul nu a prezentat astfel de dovezi, ci a explicat că procedura presupune negocieri prealabile.

Zamfir a mai susținut că unele companii de stat au fost subevaluate, dând drept exemplu CEC Bank.

Daniel Zamfir susține că Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, nu fusese informat despre propunerea Oanei Gheorghiu privind vânzarea unor participații ale statului la CEC Bank, bancă aflată în portofoliul Ministerului Finanțelor.

„De ce a făcut această propunere fără să consulte Ministerul de Finanțe? În ce calitate, totuși, făcea această propunere?”, a întrebat Zamfir.

TAROM are nevoie de un investitor

Referindu-se la viitorul companiei aeriene naționale TAROM, Daniel Zamfir spune că este necesară atragerea unui investitor, dar că statul român trebuie să rămână acționar majoritar.

Ministrul a amintit că societatea se află în portofoliul Ministerului Transporturilor, nu al Ministerului Economiei.

„Eu îmi doresc foarte tare ca compania TAROM să nu dispară. Evident, este nevoie de un investitor care să investească în compania TAROM. Cred cu tărie că statul român trebuie să rămână majoritar în această companie”, a declarat Zamfir.

Ministrul a negat că ar fi purtat discuții privind TAROM în timpul deplasării sale în Qatar.

„Nu aveam nicio calitate și nici n-am făcut-o, să discut cu cineva din Qatar despre TAROM. Asta ca să fie limpede pentru toată lumea”, a precizat ministrul.

O companie românească va produce baterii în Qatar

Deplasarea în Qatar a avut drept scop stabilirea unor parteneriate între companiile românești și cele qatareze, a explicat Daniel Zamfir. El a menționat că a fost însoțit de reprezentanții a nouă sau zece firme românești.

„Scopul acestei vizite a fost, într-adevăr, să punem în legătură companii românești cu companii qatareze, companii qatareze extrem de interesate să investească în România”, a declarat ministrul.

La începutul anului 2027, România va organiza un forum economic la care sunt așteptați reprezentanții unor importante companii din Qatar, a anunțat ministrul, adăugând că un producător român de baterii se află deja în discuții avansate privind o investiție în Qatar.

„Una din companiile care m-a însoțit produce baterii și chiar va fi finanțată de Qatar Invest să producă baterii în Qatar. O face și în România”, a declarat Zamfir.

Acesta a mai spus că firmele românești care operează în Portul Constanța au stabilit contacte cu potențiali parteneri din Qatar, iar Transgaz a început colaborarea cu firme qatareze.

Investitorii din Qatar, interesați de turismul balnear din România

„Qatarezii și nu numai sunt extrem de interesați să investească în complexe hoteliere cu spa-uri, cu zona asta de wellness”, a declarat ministrul, precizând că în timpul vizitei în Qatar a prezentat oportunitățile de investiții în turismul balnear din România.

Acesta a anunțat că reprezentanți ai familiei emirului din Qatar vor veni în România să vadă zonele în care ar putea investi.

Zamfir a mai spus că, la două săptămâni de la preluarea mandatului, a semnat un acord cu patronatul turoperatorilor germani. În septembrie 2027, 60 de operatori turistici, inclusiv grupul german TUI, unul dintre cei mai mari operatori de turism din lume, vor veni în România să descopere oferta turistică a țării.

„Eu vreau să reînnodăm buna relație cu Germania în materie de turiști. Turiștii germani sunt extrem de atrași de România, iar turismul balnear este o nișă pe care noi o exploatăm foarte puțin”, a mai declarat ministrul Economiei.