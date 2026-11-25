Agenția de evaluare financiară Fitch Ratings a confirmat ratingul de emitent pe termen lung al CEC Bank la „BB+”, cu perspectivă stabilă, dar a plasat ratingul datoriei senior non-preferred (SNP) sub supraveghere negativă (Rating Watch Negative), pe fondul riscului de diminuare a amortizorului de datorie destinat absorbției pierderilor, potrivit unei analize publicate de Traders Union.

Decizia Fitch reflectă incertitudinile legate de menținerea sustenabilă a amortizorului de datorie de rezoluție al băncii peste pragul de 10% din activele ponderate la risc (RWA).

Ratingul de viabilitate, estimat la BB

Agenția estimează că modificările aplicabile din 2027 în ceea ce privește ponderile de risc pentru obligațiunile suverane denominate în valută ar putea conduce la o creștere a activelor ponderate la risc și, implicit, la reducerea relativă a acestui amortizor.

Potrivit evaluării citate de Traders Union, Fitch a confirmat, de asemenea, ratingul de viabilitate al CEC Bank la „bb” și ratingul de sprijin guvernamental la „b”.

Ratingul de emitent pe termen lung rămâne cu o treaptă peste ratingul de viabilitate, susținut de nivelul amortizorului de datorie de rezoluție al instituției.

Ce înseamnă supravegherea negativă

O creștere a activelor ponderate la risc ar putea avea efecte și asupra indicatorilor de capital și profitabilității băncii, în condițiile în care instituția va trebui să gestioneze impactul noilor cerințe de reglementare.

CEC Bank este o bancă universală de dimensiune medie, deținută de statul român, cu o activitate de creditare orientată în principal către segmentul non-retail, inclusiv către sectorul public. Finanțarea instituției se bazează în mare măsură pe depozitele atrase de la populație.

Plasarea ratingului datoriei SNP sub supraveghere negativă nu echivalează cu o retrogradare imediată a ratingului de emitent, ci semnalează riscul unei modificări negative a calificativului respectivei categorii de datorie, în funcție de evoluția amortizorului MREL și a activelor ponderate la risc.