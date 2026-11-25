Doi italieni au transformat o fostă cazarmă de carabinieri într-o fabrică. Clădirea, construită în 1899, a devenit o mică fabrică artizanală de brânzeturi, unde turiștii pot participa la degustări.

De asemenea, în curte turiștii pot lua masa, grădina fiind amenajată ca un restaurant în aer liber. Investiția inedită a fost realizată în San Nicolò Gerrei, în sudul Sardiniei.

Ideea afacerii a pornit de la o constatare. Cei doi italieni au cumpărat clădirea și au descoperit că parterul păstra o temperatură constantă de 12-14 grade Celsius, chiar și primăvara, o stare ideală pentru maturarea brânzeturilor

Proiectul a fost extins și în domeniul turismului. În apropiere, cei doi dețin o unitate de cazare cu trei dormitoare, bucătărie, terasă și curte. Continuarea pe Mediafax Italia.