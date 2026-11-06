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O afacere de familie dintr-un mic sat italian rezistă de aproape 1.000 de ani

O afacere de familie rezistă de aproape 1.000 de ani. Aceasta își desfășoară activitatea într-un mic sat din centrul Italiei. Afacerea a atras și atenția Papalității care i-a acordat un privilegiu.
O afacere de familie dintr-un mic sat italian rezistă de aproape 1.000 de ani
sursa foto: Pexels
Petru Mazilu
06 nov. 2026, 07:58, Economic
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O afacere de familie din Italia funcționează de aproape 1.000 de ani. De un mileniu, familia Marinelli produce clopote în localitatea Agnone.

Satul se află în regiunea italiană Molise din centrul Italiei.

Mica afacere de familie a atras și atenția Papalității. În 1924, familia Marinelli a primit din partea Papei Pius al XI-lea dreptul de a folosi stema papală pe clopotele realizate.

Meșteșugul transmis din generație în generație a făcut ca numele satului să fie cunoscut în întreaga lume. Continuarea pe Mediafax Italia.

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