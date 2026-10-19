Un singur clip pe Instagram, 100.000 de dolari într-o lună. Tânărul de 19 ani care trăiește din imprimante 3D

Era august 2025, iar cele 60 de imprimante ale lui, înghesuite într-un depozit de circa 280 de metri pătrați din Clifton Park, ar fi avut nevoie de aproximativ șase săptămâni ca să onoreze toate comenzile, potrivit CNBC Make It.

Totul a început cu o postare pe Instagram despre un suport pentru două doze de băuturi, realizat cu ajutorul imprimantelor 3D.

În acea lună, afacerea a încasat 100.000 de dolari, cu circa 60% mai mult decât câștigase vreodată lunar din afacerile anterioare. În 2025, compania a strâns venituri brute de 808.000 de dolari din vânzări.

De la limonadă la imprimanta 3D

Satterlee a încercat de mic să vândă câte ceva: de la limonadă la o loțiune împotriva nisipului, făcută acasă din dezinfectant de mâini și amidon de porumb. A învățat să folosească o imprimantă 3D într-un curs de desen și design pentru producție, în primul an de liceu. În septembrie 2022 și-a cumpărat propria imprimantă, de circa 500 de dolari, din banii primiți de Crăciun și de ziua lui.

În iunie 2023 a lansat prima afacere, tot în casa părinților: accesorii care se prind pe pantofii Crocs, printre care plugurile de zăpadă sau farurile în miniatură. Satterlee nici măcar nu poartă Crocs. A început să posteze modelele pe rețelele sociale, iar unul dintre clipuri a devenit viral. Imprimantele i-au umplut întâi dormitorul, apoi sufrageria și, în cele din urmă, toată casa, până când părinții i-au cerut să găsească mai mult spațiu.

În 2024, afacerea a adus vânzări de aproximativ 250.000 de dolari, fără niciun ban cheltuit pe reclamă. Din noiembrie 2024, tânărul a închiriat depozitul, pentru 3.600 de dolari pe lună.

De ce a renunțat la facultate

Cu câteva luni înainte de absolvire, Satterlee a decis să nu meargă la facultate și să lucreze full-time la afacere. A testat produse noi și a observat că adaptoarele pentru suporturile de pahare din mașină atrăgeau mai mult interes și aduceau profituri mai mari. În iunie 2025, a închis afacerea cu accesorii pentru Crocs. Ideea i-a venit după ce a văzut pe Instagram suporturi similare, din care trebuiau scoase ambele doze pentru a ajunge la cea de-a doua. Acum, are două cereri de brevet în curs.

Ce face cu banii

Afacerea este profitabilă, dar tânărul își păstrează doar între 500 și 1.500 de dolari pe lună. Locuiește tot cu părinții și nu plătește chirie. Restul banilor merg în imprimante noi, reclame pe rețelele sociale și produse noi.

Acum lucrează cu 160 de imprimante și un singur angajat, iar modelele din oțel inoxidabil le comandă de la un producător din China. Plănuiește să adauge imprimarea UV, mai multe tipuri de recipiente pentru băuturi și o echipă de marketing mai mare, ca să ajungă cu produsele în magazine.

„În fiecare zi când mă trezesc, abia aștept să merg la muncă. Nici nu mi se pare muncă”, spune Satterlee.