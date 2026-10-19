Alimentele obținute cu ajutorul imprimantelor 3D ar putea ajunge în magazinele din SUA. Cum diferă de mâncarea obișnuită

O companie de tehnologie cu sediul în Israel, care folosește imprimante 3D pentru a produce carne și pește pe bază de plante, a anunțat luna trecută că alimentele sale ar putea ajunge curând în magazinele din nord-estul Statelor Unite.

Potrivit The Independent, compania spune despre carnea sa că „este produsă folosind tehnologie avansată de imprimare 3D și un amestec de ingrediente pe bază de plante și cultivate, combinate cu tehnici culinare precise pentru a imita experiența senzorială a cărnii tradiționale”.

Cu ce diferă de mâncarea obișnuită

Mâncarea imprimată 3D are gust ca orice alt aliment, deoarece este făcută din ingrediente obișnuite. Diferența constă în textura și aspectul său, fiindcă bucătarii și producătorii de alimente care utilizează o astfel de imprimantă își pot permite libertăți creative, pe care altfel nu le-ar putea pune în aplicare.

Firma a declarat într-un comunicat de presă că speră să abordeze „cele mai persistente provocări ale consumatorilor” din industria alimentară pe bază de plante, inclusiv gustul, textura și „experiența autentică de a savura o bucată întreagă de carne”.

Nu există cercetări despre impactul lor asupra sănătății

Totuși, deoarece versiunile imprimate 3D ale acestor alimente sunt încă relativ noi, nu s-au efectuat multe cercetări privind potențialele lor impacturi pozitive – sau negative – asupra sănătății, a declarat Megan Wroe, dietetician, pentru The Independent.

Deși alimentele 3D reprezintă un domeniu nou în cercetarea alimentară, Wroe a spus că există anumite grupuri de persoane care ar putea beneficia de includerea lor în magazinele alimentare.

„O populație despre care pot spune cu încredere că beneficiază cu siguranță de alimentele 3D sunt cele cu disfagie”, a spus Wroe. Disfagia este un termen medical pentru dificultățile de înghițire.

Alimentele imprimate 3D le-ar permite persoanelor cu această afecțiune să experimenteze o varietate mai mare și „să facă mesele lor să arate și să se simtă ca mese reale, mai degrabă decât ca supe sau piureuri, ceea ce, bineînțeles, le îmbunătățește experiența generală a mesei și bunăstarea”, a spus dieteticianul.