Specialiștii atrag însă atenția că prezența melatoninei în alimente nu garantează un somn mai bun, iar efectele consumului asupra organismului sunt încă studiate, potrivit publicației germane Bild.

Melatonina este produsă în mod natural de organism și are un rol important în funcționarea ceasului biologic intern, care coordonează alternanța dintre perioadele de activitate și cele de odihnă.

În ultimii ani, substanța a devenit tot mai cunoscută datorită suplimentelor alimentare și produselor promovate pentru îmbunătățirea somnului. Cu toate acestea, beneficiile și riscurile administrării melatoninei nu sunt pe deplin clarificate, avertizează specialiștii citați de publicația germană.

Cele 13 alimente care conțin melatonină în mod natural

Melatonina a fost identificată în cantități măsurabile în mai multe categorii de alimente, de la fructe și legume până la cereale și produse lactate.

Printre produsele care conțin această substanță se numără fisticul, fulgii de ovăz, vișinele, merișoarele, laptele, kiwi, nucile, bananele, ananasul, produsele din cereale integrale, portocalele, roșiile și strugurii.

Institutul Federal German pentru Evaluarea Riscurilor (BfR) precizează că nivelul melatoninei poate varia considerabil de la un aliment la altul.

Diferențele ar putea fi influențate de soi, sezon, condițiile de mediu, momentul recoltării și metodele de procesare.

De asemenea, cercetătorii nu au stabilit dacă toate sursele alimentare de melatonină au fost deja identificate. De exemplu, prezența hormonului în strugurii închiși la culoare a fost descoperită abia în 2006.

Pot vișinele, bananele și ananasul să îmbunătățească somnul?

Cercetările privind influența alimentelor care conțin melatonină asupra organismului sunt încă într-un stadiu preliminar.

Unele studii efectuate asupra consumului de cireșe, banane, ananas și portocale sugerează că aceste produse ar putea determina o creștere temporară a nivelului de melatonină din organism.

Totuși, nu se cunoaște cu exactitate ce cantități ar trebui consumate pentru a produce un efect relevant și nici dacă modificările observate se traduc printr-o îmbunătățire semnificativă a calității somnului.

Nutriționista germană Sophie Brünke avertizează că alimentele care conțin melatonină nu trebuie considerate remedii miraculoase împotriva problemelor de somn.

„Ar fi minunat dacă o roșie ne-ar putea trimite direct în lumea viselor”, a explicat specialista, subliniind că alimentația poate reprezenta doar una dintre componentele unui somn odihnitor.

Ea precizează că nivelurile de melatonină prezente în mod natural în alimente sunt reduse în comparație cu cele din suplimentele alimentare.

Ce nutrienți ajută organismul să producă melatonină

Pe lângă consumul alimentelor care conțin melatonină, specialiștii atrag atenția asupra nutrienților implicați în producerea naturală a acestui hormon.

Potrivit nutriționistei Sophie Brünke, organismul are nevoie de anumite substanțe pentru a sintetiza melatonina, printre care triptofanul, vitamina B6 și magneziul.

Triptofanul este un aminoacid esențial, pe care organismul trebuie să îl obțină din alimentație. Acesta reprezintă un precursor în procesul de producere a melatoninei.

Vitamina B6 participă la transformările metabolice implicate în acest proces, iar magneziul contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos.

Sursele alimentare ale acestor nutrienți includ:

Triptofan: ouă, carne, nuci și semințe;

Vitamina B6: cereale integrale, ardei roșu, sardine, carne de porc și fructe uscate;

Magneziu: produse integrale, nuci și legume cu frunze verzi.

O alimentație variată poate contribui astfel la asigurarea substanțelor necesare funcționării normale a organismului, inclusiv a mecanismelor implicate în reglarea somnului.

De ce alimentația nu este suficientă pentru un somn odihnitor

Deși fructele, legumele, cerealele și nucile pot face parte dintr-un regim alimentar echilibrat, consumul lor nu reprezintă un tratament dovedit pentru insomnie sau alte tulburări de somn.

Specialiștii subliniază că efectele melatoninei provenite din alimente sunt încă insuficient cunoscute, iar simpla prezență a hormonului într-un produs nu demonstrează că acesta va îmbunătăți odihna.

Totodată, administrarea suplimentelor cu melatonină nu trebuie confundată cu aportul alimentar obișnuit, deoarece dozele și efectele pot fi diferite.

Prin urmare, alimentele care conțin melatonină pot fi incluse într-o dietă sănătoasă, însă nu există suficiente dovezi pentru a recomanda anumite cantități ca soluție sigură și eficientă împotriva problemelor de somn.