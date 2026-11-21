Totul a început în august 2022, într-o carieră din statul american Wyoming. O echipă a Muzeului Dinozaurilor din Aathal, Elveția, a găsit câteva vertebre prinse într-o placă de gresie. Restul scheletului era ascuns în piatră, iar cercetătorii nu puteau stabili cărui animal îi aparținuse. Descoperirea avea să fie explicată trei ani mai târziu, după o întâmplare aproape banală, relatează Institutul Paul Scherrer (PSI).

O vizită la muzeu și o carte de vizită au schimbat totul

În ianuarie 2023, cercetătorul Pavel Trtik a vizitat muzeul din Aathal împreună cu cei trei fii ai săi. Specializat în studiul materialelor cu ajutorul neutronilor, acesta s-a oferit să examineze fosile greu de investigat. A lăsat o carte de vizită, iar zece zile mai târziu a primit un telefon. Muzeul elvețian avea exact un asemenea specimen.

La Institutul Paul Scherrer, o echipă internațională a analizat fosila folosind tomografie cu neutroni și raze X. Cercetătorii au combinat zeci de mii de imagini pentru a reconstrui oasele ascunse în gresie. Au identificat părți ale bazinului, un picior posterior și un craniu minuscul, cu o cutie craniană aproape complet conservată.

Un craniu de nici doi centimetri a dezvăluit o specie necunoscută

Animalul trăise în urmă cu aproximativ 156 de milioane de ani, în Jurasic, și măsura circa 45 de centimetri. Avea două proeminențe asemănătoare unor coarne în partea din spate a capului. Craniul fusese găsit separat de trunchi. Paleontologul Torsten Scheyer nu exclude posibilitatea ca reptila să fi fost atacată de un prădător mai mare. Nu există însă suficiente dovezi pentru a stabili cum a murit.

Analiza a arătat că animalul aparținea grupului dispărut al coristoderelor, reptile ale căror legături evolutive sunt încă cercetate. Oasele urechii interne seamănă cu cele ale reptilelor actuale, oferind indicii noi despre originea și evoluția grupului. Este cel mai complet reprezentant timpuriu cunoscut al coristoderelor și cel mai vechi descoperit până acum în America de Nord.

De ce poartă „dragonul” numele unei trupe death metal

Noua specie a primit numele Meilynodraco amonamarthi. Prima parte înseamnă aproximativ „Dragonul din Meilyn”, după locul descoperirii. A doua este un omagiu adus trupei suedeze de melodic death metal Amon Amarth, preferata paleontologului Torsten Scheyer. Legătura merge însă și mai departe. Amon Amarth provine din limba elfică imaginată de J.R.R. Tolkien și desemnează Muntele Osândei din „Stăpânul Inelelor”, locul unde a fost făurit și, în cele din urmă, distrus Inelul Suprem. Micul „dragon” va putea fi văzut de public la începutul anului 2027, în expoziția itinerantă „Rock Fossils on Tour”, organizată la Muzeul Dinozaurilor din Aathal.