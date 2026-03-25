Warner Bros. anunță că produce un nou film bazat pe „Stăpânul Inelelor”

Warner Bros. a anunțat un film spin-off care are acțiunea plasată în universul Stăpânul Inelelor. Noul film va fi intitulat Umbrele Trecutului.

Actorul de comedie Stephen Colbert va scrie scenariul filmului după ce va finaliza lucrul la „The Late Show with Stephen Colbert”, programat pentru luna mai a acestui an.

Noul film se va baza pe capitolele nedifuzate din „Stăpânul Inelelor”.

Stephen Colbert și fiul său, Peter McGee, lucrează la scenariul filmului. Peter Jackson, creatorul legendarei trilogii Stăpânul Inelelor, va fi unul dintre producători.

Dezvoltarea filmului „Umbrele trecutului” va continua concomitent cu un alt proiect din franciză, „Stăpânul inelelor: Vânătoarea lui Gollum”. Andy Serkis, care l-a interpretat pe Gollum în trilogia lui Peter Jackson, va fi regizor și actor. Alți actori din franciza originală se vor alătura proiectului: Elijah Wood în rolul lui Frodo Baggins și Ian McKellen în rolul lui Gandalf.

„Umbrele trecutului” va fi lansat după povestea lui Gollum. Stephen Colbert, un mare fan al universului lui J.R.R. Tolkien, lucrează la scenariu. El a explicat că intriga filmului său se va baza pe unele capitole din „Frăția Inelului” (primul din trilogie) care au fost omise din adaptarea lui Peter Jackson din 2001.

Aceasta nu este prima colaborare a lui Colbert cu Jackson. În 2013, Colbert a jucat un rol mic în Hobbitul: Dezolarea lui Smaug. De asemenea, a regizat filmul lui Jackson, precum și scurtmetrajul din 2019 Darrylgorn, în care au jucat Ian McKellen, Viggo Mortensen și Elijah Wood.

Profesorul John Tolkien de la Universitatea Oxford a scris Stăpânul Inelelor în anii 1950, în urma succesului cărții sale din 1937, Hobbitul. Regizorul Peter Jackson a adaptat saga fantastică în trei filme, lansate în 2001, 2002 și 2003. Aceste filme au câștigat 17 premii Oscar, dintre care 11 au fost acordate părții finale a trilogiei, Întoarcerea Regelui. Jackson a adaptat, de asemenea, Hobbitul în trei filme, lansate în 2012, 2013 și 2014.

Viggo Mortensen a anunțat anterior că nu va reveni în rolul lui Aragorn în Stăpânul Inelelor: Vânătoarea lui Gollum. Zvonurile sugerează că motivul refuzului său este legat de reticența lui Mortensen de a utiliza tehnologia de reducere a îmbătrânirii în film. Identitatea noului Aragorn rămâne necunoscută. Screencast a relatat că starul din The Witcher, Henry Cavill, este luat în considerare pentru rol.

