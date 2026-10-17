100 de ani într-un sertar: descoperire neașteptată într-un muzeu din Marea Britanie

O bucată de craniu descoperită în 1924, în sudul Angliei, a permis cercetătorilor să identifice o nouă specie de dinozaur carnivor, care a trăit în urmă cu aproximativ 120 de milioane de ani. Fosila a rămas aproape un secol în colecțiile muzeului londonez, fără ca adevărata sa importanță să fie cunoscută.

Potrivit Live Science, noua specie a primit numele Invictibellatrix amberina și aparține grupului megaraptoranilor, dinozauri carnivori care se deplasau pe două picioare și își atacau prada cu ajutorul brațelor puternice și al ghearelor lungi, curbate.

Un prădător mai periculos decât T. rex

Cercetătorii estimează că dinozaurul avea între trei și patru metri lungime, aproximativ 1,5 metri înălțime și cântărea între 200 și 300 de kilograme.

Spre deosebire de celebrul Tyrannosaurus rex, care își folosea fălcile puternice pentru a ucide, megaraptoranii aveau capete mai mici, brațe dezvoltate și gheare care, în cazul acestei specii, ar fi putut atinge 10-20 de centimetri.

Cercetătorii cred că Invictibellatrix amberina se hrănea cu mamifere mici, reptile și pui de dinozaur. Deși nu era cel mai mare prădător din ecosistemul său, ar fi putut reprezenta un pericol considerabil pentru oameni, dacă aceștia ar fi trăit în aceeași perioadă.

Paleontologul Cassius Morrison, autorul principal al studiului, a explicat că oamenii ar fi avut dimensiunea potrivită pentru a deveni prada acestui animal, în timp ce un T. rex ar fi putut considera un om prea mic pentru a merita efortul unei vânători.

Examinată cu ajutorul tomografiei computerizate

Fragmentul de craniu a fost găsit în 1924, de un colecționar amator de fosile pe Insula Wight, în sudul Angliei. Ulterior, a ajuns la Muzeul de Istorie Naturală din Londra, unde a rămas depozitat timp de aproape un secol.

Cercetătorii au reexaminat fosila cu ajutorul tomografiei computerizate, o tehnologie care le-a permis să studieze structura internă a osului și să realizeze modele digitale tridimensionale.

Comparând caracteristicile craniului cu cele ale altor dinozauri carnivori, specialiștii au identificat particularități anatomice care au indicat existența unei specii necunoscute.

Numele Invictibellatrix înseamnă „războinica neînvinsă”, iar amberina face referire la chihlimbarul prezent în straturile geologice din care provine fosila.

Noi dovezi despre migrația dinozaurilor

Până acum, fosile de megaraptorani fuseseră identificate în Asia, Australia și America de Sud, dar prezența lor în Europa nu fusese confirmată.

Noua descoperire susține ipoteza potrivit căreia acești dinozauri au apărut în Asia și s-au răspândit ulterior spre Europa, Africa și alte regiuni ale lumii.

Cercetătorii cred că megaraptoranii au ajuns în Europa în urmă cu aproximativ 130 de milioane de ani și că unele populații au migrat mai departe, folosind legăturile terestre existente la acea vreme.

Traseul exact al migrației rămâne însă necunoscut. Oamenii de știință încearcă să stabilească și de ce acești prădători au dispărut din regiunile nordice, în timp ce rudele lor au continuat să trăiască în emisfera sudică.