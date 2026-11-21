Clujul dispune de un important potențial economic, academic, antreprenorial și instituțional. Provocarea este de a conecta aceste resurse și de a le transforma într-un avantaj competitiv durabil la nivel european, în contextul unor schimbări economice, sociale și politice care vor influența profund viitorul Uniunii Europene și al comunităților sale, este una dintre principalele concluzii ale studiului „Clujul în Europa: direcții strategice de dezvoltare”.

Acesta a fost lansat, la 30 de ani de la înființare, de Casa Europei Cluj-Napoca, care propune astfel o reflecție asupra viitorului orașului și a locului pe care acesta îl poate ocupa în Europa următoarelor decenii.

Valentin Naumescu: „Este imposibil să nu vedem schimbările uriașe în bine din orașul nostru și din România din ultimii 30 de ani”

Potrivit inițiatorilor, studiul „Clujul în Europa: direcții strategice de dezvoltare” este un proiect realizat de clujeni, pentru Cluj, pornind de la convingerea că dezvoltarea unui oraș nu se construiește doar prin proiecte punctuale și investiții individuale, ci presupune viziune, coerență strategică și capacitatea de a valorifica oportunitățile oferite de apartenența la Uniunea Europeană.

Studiul e coordonat de Dan Luca, în calitate de președinte al Casei Europei Cluj-Napoca, alături de specialiști în afaceri europene și politici publice, între care Mihaela Luțaș, Mihnea Stoica și Radu Albu-Comănescu și beneficiază și de sprijinul profesorului Valentin Naumescu, consilier prezidențial pentru Afaceri Europene.

„Proiectul politic al generației noastre, integrarea României în UE și NATO, în spațiul occidental, este un proiect împlinit. Privind înapoi, este imposibil să nu vedem schimbările uriașe în bine din orașul nostru și din România din ultimii 30 de ani. La fel de emoționant este să realizăm că România este deja de 20 de ani membră a UE. Astăzi, ducem mai departe și înnoim acest proiect european de dezvoltare a țării noastre, într-un context strategic, politic și de securitate mult schimbat, în condiții economice, sociale, tehnologice foarte diferite, dar pe baza acelorași valori europene cu care am pornit la drum”, arată prof. univ. dr. Valentin Naumescu la Facultatea de Studii Europene a Universității „Babeș- Bolyai” din Cluj-Napoca.

„Noutatea acestei etape este că nu mai privim Europa doar ca pe un reper, ci ca pe un spațiu în care Clujul trebuie să participe activ. Ne propunem o legătură permanentă cu instituțiile europene, parteneriate concrete și proiecte care transformă oportunitățile europene în rezultate vizibile pentru comunitate și economia locală”, a declarat Dan Luca, președinte al Casei Europei Cluj-Napoca.

„Clujul a fost printre primele orașe din România care au abordat sistematic impactul integrării europene asupra dezvoltării locale. Astăzi, trebuie să extindem această analiză către marile instrumente europene care vor modela următorul deceniu: Fondul European de Competitivitate, SAFE – pentru securitate și industria de apărare, și noile inițiative europene pentru locuințe accesibile. Clujul trebuie să înțeleagă din timp aceste oportunități și să transforme politicile europene în investiții concrete”, a transmis Dan Luca, expert în comunicare strategică și politici europene, clujean stabilit la Bruxelles din 1997.

Care e miza studiului

Potrivit autorilor, raportul analizează posibilele implicații pentru Cluj ale unor inițiative și evoluții europene cu relevanță strategică: Fondul European pentru Competitivitate, programul SAFE, Planul european pentru locuințe accesibile, Modelul social european și extinderea Uniunii Europene.

Astfel, Pornind de la trei perspective complementare și șase întrebări esențiale, studiul explorează felul în care aceste transformări pot influența competitivitatea economică, dezvoltarea urbană, coeziunea socială și capacitatea Clujului de a-și consolida profilul european.

Analiza reunește expertiza unor specialiști de referință în domeniul afacerilor europene și al politicilor publice: prof. univ. dr. Mihaela Luțaș, conf. univ. dr. habil. Mihnea Stoica și lect. univ. dr. Radu Albu-Comănescu. Studiul beneficiază, de asemenea, de sprijinul prof. univ. dr. Valentin Naumescu, de la Facultatea de Studii Europene a Universității Babeș-Bolyai, consilier prezidențial pentru Afaceri Europene.

„Concluziile raportului conturează o perspectivă ambițioasă, dar ancorată în oportunitățile și resursele existente: Clujul poate deveni un pol european de competitivitate printr-o mai bună articulare a mediului economic, academic, antreprenorial și instituțional”, arată inițiatorii.

Conform autorilor, această direcție presupune valorificarea fondurilor europene prin investiții productive, consolidarea cercetării și inovării, dezvoltarea tehnologiilor proprii și integrarea companiilor locale în lanțurile europene de valoare. Totodată, programul SAFE poate crea noi oportunități pentru dezvoltarea unor capacități tehnologice și industriale în domeniul securității și al tehnologiilor cu utilizare duală.

Dezvoltarea economică nu poate fi însă privită separat de dimensiunea socială și de calitatea vieții, arată raportului, arătând că accesul la locuințe accesibile, mobilitatea urbană, infrastructura și serviciile publice, reducerea inegalităților și capacitatea de a păstra și atrage talente sunt componente esențiale ale competitivității unui oraș european.

Studiul acoperă și un alt aspect considerat important de autori, respectiv consolidarea prezenței Clujului la Bruxelles.

„Dincolo de statutul de beneficiar al politicilor europene, orașul are nevoie de o voce mai puternică în dialogul european și de o implicare activă în procesele de definire a priorităților și politicilor Uniunii. În acest sens, un consorțiu strategic care să reunească administrația publică, universitățile și mediul privat ar putea asigura o mai bună coordonare și reprezentare a intereselor comunității clujene”, este mesajul inițiatorilor.

Pe lângă analiza de impact a unor programe și politici europene, studiul transmite un mesaj esențial: viitorul Clujului depinde de capacitatea comunității sale de a construi o viziune comună și de a transforma oportunitățile în proiecte și rezultate concrete.

„La trei decenii de existență, Casa Europei Cluj-Napoca își reafirmă angajamentul de a contribui la dialogul european și la conectarea Clujului cu marile direcții de dezvoltare ale Uniunii Europene. Miza acestui demers este trecerea de la statutul de lider regional al României la cel de metropolă europeană de rang mediu. Un asemenea parcurs presupune viziune, cooperare și responsabilitate, dar mai ales capacitatea de a transforma potențialul orașului într-un proiect comun de dezvoltare”, au conchis autorii.

Studiul integral, aici.