S-a întâmplat pe DJ 605, în orașul Berbești.
„La fața locului s-au deplasat polițiștii Serviciului Rutier, care, din verificările efectuate, au stabilit că un bărbat de 41 de ani, din orașul Berbești, în timp ce conducea un autoturism, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum, ar fi intrat în coliziune cu un ansamblu de vehicule care se afla staționat”, informează IPJ Vâlcea.
Potrivit polițiștilor, în urma accidentului, șoferul „a suferit leziuni incompatibile cu viața, fiind declarat decesul acestuia”.
În cauză, polițiștii continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul mortal.