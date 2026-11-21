Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,4 a fost înregistrat la ora locală 5.26.

Acesta s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 34,3 km vest de Focșani, 69,5 km nord de Buzău, 76,2 km est de Sfântu Gheorghe, 87,2 km sud-vest de Bârlad, 89,1 km sud de Bacău și 90,5 km est de Brașov.

Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 2.48, în zona seismică Vrancea, potrivit INFP. Seismul a avut loc la o adâncime de 107,1 kilometri și a fost resimțit inclusiv în București.

Atunci, două persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost lovită de ușa unui dulap în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea. Au fost raportate și persoane care au suferit atacuri de panică.

Cutremurul a fost resimțit atunci și în Republica Moldova. Autoritățile de la Chișinău au activat mecanismul de raportare al Celulei de criză și coordonează colectarea informațiilor, pentru evaluarea situației.

Seismul de miercuri a readus în atenție istoria seismică a României. În aproape cinci decenii de la dezastrul din 4 martie 1977, țara a trecut prin mai multe seisme puternice, unele cu magnitudini apropiate de 7, dar și prin episoade neobișnuite, care au afectat regiuni considerate mai puțin active seismic. Cele mai importante au fost cutremurele din 1986 și 1990, urmate de seismul din 2004 și de seria din Gorj, din februarie 2023.