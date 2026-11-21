Potrivit INCDFP, un cutremur cu magnitudinea 3,4 a fost înregistrat la ora locală 5.26.
Acesta s-a produs la adâncimea de 140 de kilometri.
Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 34,3 km vest de Focșani, 69,5 km nord de Buzău, 76,2 km est de Sfântu Gheorghe, 87,2 km sud-vest de Bârlad, 89,1 km sud de Bacău și 90,5 km est de Brașov.
Un cutremur semnificativ, cu magnitudinea de 5,7, s-a produs miercuri, 18 noiembrie 2026, la ora 2.48, în zona seismică Vrancea, potrivit INFP. Seismul a avut loc la o adâncime de 107,1 kilometri și a fost resimțit inclusiv în București.
Atunci, două persoane au fost rănite. Una dintre victime a fost lovită de ușa unui dulap în județul Galați, iar o femeie din Râmnicu Sărat a fost rănită după ce elemente de mobilier au căzut peste ea. Au fost raportate și persoane care au suferit atacuri de panică.