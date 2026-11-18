În urma seismului, la căminele C6, C7 și C8 din Complexul studențesc „Titu Maiorescu” au fost observate desprinderi ale straturilor de var și glet în zona rosturilor de dilatare dintre tronsoanele clădirilor.

„Aceste degradări sunt superficiale și nu pun în pericol siguranța studenților cazați”, a transmis miercuri UAIC, într-un comunicat.

Proiecte de 50 de milioane de euro, în așteptarea finanțării

Universitatea a elaborat și depus trei proiecte distincte pentru consolidarea și modernizarea căminelor C6, C7 și C8, cu o valoare totală estimată la aproximativ 50 de milioane de euro.

Cele trei proiecte au fost declarate eligibile și incluse în lista obiectivelor de investiții din cadrul Programului național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat.

Cu toate acestea, semnarea contractului de finanțare cu Ministerul Dezvoltării este încă în așteptare, din cauza restricțiilor bugetare din ultimul an.

„Modernizarea căminelor C6, C7 și C8 reprezintă o investiție esențială în siguranța și confortul studenților noștri, dar și în dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii universitare. Ne dorim să oferim studenților condiții de cazare moderne, sigure și adaptate standardelor actuale, iar acest proiect este un pas important în această direcție. Investiția va contribui la creșterea calității vieții în campus”, a declarat rectorul UAIC, Liviu-George Maha.

Potrivit UAIC, principalele lucrări prevăzute includ consolidarea seismică a structurilor de rezistență, supraetajarea fiecărui cămin cu un nivel suplimentar și recompartimentarea spațiilor interioare.

Proiectul mai prevede amenajarea unor grupuri sanitare proprii pentru fiecare cameră, eliminarea celor comune de pe holuri și instalarea unor lifturi exterioare pentru îmbunătățirea accesibilității.

Un cutremur cu magnitudinea de 5,7 s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul a fost resimțit în mai multe orașe din România, inclusiv în Iași.