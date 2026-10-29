UNBR critică decizia UAIC în cazul lui Tudorel Toader: „Avocatul nu trebuie confundat cu cel pe care îl apără”

Reacția UNBR vine după ce Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a decis că Tudorel Toader nu va mai susține activități de predare și evaluare în cadrul programelor de licență și masterat organizate în municipiul Iași, atât la învățământul cu frecvență, cât și la cel cu frecvență redusă.

Aceeași măsură a fost adoptată și în cazul lectorului universitar Olga-Andreea Urdă, care, alături de Tudorel Toader, îl reprezintă ca avocat pe Alexandru Toader în dosarul penal.

Fiul fostului ministru al Justiției a fost arestat preventiv sâmbătă, 24 octombrie, pentru 30 de zile, printr-o decizie a Curții de Apel Iași. Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

„Avocatul nu se identifică nici cu clientul său, nici cu faptele de care acesta este acuzat. El își exercită profesia și contribuie la garantarea dreptului la apărare, indiferent de natura acuzațiilor”, a transmis Uniunea Națională a Barourilor din România într-un comunicat.

UNBR avertizează asupra consecințelor profesionale pentru avocați

UNBR consideră că măsurile anunțate de UAIC transmit un mesaj grav pentru dreptul la apărare și pentru statul de drept.

„Uniunea Națională a Barourilor din România atrage atenția că anunțul Universității «Alexandru Ioan Cuza» din Iași privind îndepărtarea din activitate a unui cadru didactic pe motiv că, în calitate de avocat, asigură apărarea unui inculpat (lector la aceeași universitate) transmite un mesaj grav pentru dreptul la apărare și pentru statul de drept: acela că un avocat poate suporta consecințe profesionale pentru că a acceptat să apere o persoană acuzată. O măsură menținută pe întreaga durată a procesului ar putea avea efecte profesionale timp de ani. Așa cum a fost prezentată, aceasta apare ca o veritabilă formă punitivă îndreptată împotriva avocatului care exercită dreptul la apărare”, a subliniat UNBR.

UNBR solicită conducerii Facultății de Drept din Iași să reanalizeze măsurile anunțate luni.

„Înțelegem emoția și revolta provocate de acuzațiile referitoare la fapte de violență și agresiune sexuală. Însă presiunea publică nu trebuie să conducă la abdicarea de la principii esențiale pentru funcționarea corectă a justiției. UNBR solicită conducerii facultății să reanalizeze măsurile anunțate, cu respectarea în tot a principiilor enunțate și fără a pune sub semnul întrebării rolul avocatului și dreptul la apărare”, se mai arată în comunicatul UNBR.