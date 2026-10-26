UAIC ia măsuri în cazul fiului lui Tudorel Toader. Nici fostul ministru al Justiției nu va mai preda la licență și masterat în Iași

Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, nu va mai putea preda până la soluționarea dosarului penal în care este cercetat, indiferent de măsurile dispuse ulterior de instanță, potrivit unui comunicat transmis luni de universitate.

Fiul fostului ministru al Justiției a fost arestat preventiv sâmbătă, 24 octombrie, pentru 30 de zile, printr-o decizie a Curții de Apel Iași. Alexandru Toader este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

În urma arestării preventive, contractul individual de muncă a fost suspendat, iar toate activitățile didactice vor fi preluate de alte cadre didactice, astfel încât studenții să își poată continua studiile fără întreruperi.

Măsurile au fost adoptate luni, în unanimitate, de Consiliul Facultății de Drept, reunit într-o ședință extraordinară la care a participat și rectorul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Liviu-George Maha.

Tudorel Toader nu va mai preda la programele de licență și masterat din Iași

Consiliul Facultății de Drept a decis și modificarea activităților didactice ale fostului ministru al Justiției Tudorel Toader.

Acesta nu va mai susține activități de predare și evaluare în cadrul programelor de licență și masterat organizate în municipiul Iași, atât la învățământul cu frecvență, cât și la cel cu frecvență redusă.

Aceeași măsură a fost adoptată și în cazul lectorului universitar Olga-Andreea Urdă, care, alături de Tudorel Toader, îl reprezintă ca avocat pe Alexandru Toader în dosarul penal.

Consiliere psihologică și sprijin pentru studenți

Universitatea a anunțat și mai multe măsuri pentru sprijinirea studenților afectați de acest caz. Conducerea Facultății de Drept a început organizarea unor întâlniri cu reprezentanții studenților din toți anii de studiu, pentru a discuta problemele apărute și posibilele soluții.

Studenții care au nevoie de sprijin psihologic vor putea beneficia gratuit de servicii de consiliere, prin intermediul Serviciului Suport pentru Studenți.

De asemenea, studenții care și-au întrerupt sau abandonat studiile în contextul acestui caz vor putea solicita informații și sprijin pentru a reveni la facultate sau pentru a se reînmatricula, în condițiile prevăzute de regulamentele universitare.

Universitatea anunță că va analiza și modul în care funcționează mecanismele interne de prevenire și gestionare a cazurilor de hărțuire și abuz, pentru a identifica eventualele probleme și a îmbunătăți protecția studenților.