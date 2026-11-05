Tudorel Toader, după destituirea fiului său, Alexandru Toader, de la UAIC: Multe întrebări vor trebui să primească răspunsuri

El a precizat că decizia Comisiei de Etică a venit după un an de cercetări și a fost comunicată imediat după încheierea dezbaterilor de la ÎCCJ privind contestația fiului său la măsura arestării preventive, înainte ca soluția instanței să fie publicată pe site-ul Înaltei Curți.

„Sunt multe întrebări care vor trebui să primească răspunsuri. Credem că un tratament egal pentru situații similare este întotdeauna dezirabil și că trebuie lăsată instanța de judecată să decidă, cu respectarea prezumției de nevinovăție. Alexandru Toader nu a contestat hotărârea Consiliului Facultății de Drept prin care s-a decis suspendarea activității sale didactice, până la finalizarea procesului penal”, a mai scris fostul ministru.

De ce a decis Comisia de Etică destituirea lui Alexandru Toader

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a hotărât destituirea lectorului Alexandru Toader din funcția didactică, după ce acesta a fost arestat preventiv într-un dosar în care este cercetat pentru viol și agresiune sexuală.

Hotărârea poate fi contestată în termen de 30 de zile.

Reprezentanții universității au transmis miercuri că au fost constatate mai multe abateri de la normele de etică și deontologie universitară, prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică al UAIC din 23 mai 2019.

„Comisia de Etică a constatat că lectorul univ. dr. Ionuț-Alexandru Toader, cadru didactic al Facultății de Drept, a săvârșit abaterile de la normele de etică și deontologie universitară prevăzute de Legea nr. 199/2023 și de Codul de etică UAIC din 23.05.2019, și anume folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”, a transmis UAIC.

Alexandru Toader, cercetat pentru mai multe infracțiuni

Fiul fostului ministru al Justiției, Tudorel Toader, a fost arestat preventiv inițial pentru 30 de zile. Marți, însă, ÎCCJ i-a admis contestația, stabilind înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 19 zile. Hotărârea instanței supreme este definitivă.

Alexandru Toader este cercetat pentru viol, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. El este acuzat că ar fi hărțuit sexual două studente de la Facultatea de Drept.

Una dintre tinere le-a povestit jurnaliștilor că a cedat avansurilor lectorului și a întreținut relații sexuale cu acesta în două ocazii.

Prima întâlnire ar fi avut loc în biroul său de la facultate, iar a doua la notariatul pe care Alexandru Toader îl deține în centrul Iașiului.

Potrivit celor două studente, lectorul le-ar fi abordat după ce nu au promovat examenul din prima sesiune. Tinerele susțin că nu ar fi singurele victime și că în facultate ar mai exista și alte cazuri similare.