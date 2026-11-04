Fiul lui Tudorel Toader, dat afară de la UAIC. Universitatea din Iași promite măsuri de sprijin pentru studentele afectate

Comisia de Etică a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) a hotărât destituirea din funcția didactică a lectorului Ionuț-Alexandru Toader, potrivit unui comunicat al universității.

Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile.

Abaterile constatate sunt „folosirea abuzivă a calității de membru al comunității academice, hărțuirea și condiționarea evaluării de favoruri sexuale, inclusiv prin atitudini implicite”, se arată în comunicatul UAIC.

UAIC anunță sprijin pentru studentele afectate

Universitatea și-a exprimat solidaritatea față de studentele afectate de faptele de hărțuire sexuală constatate de Comisia de Etică și a anunțat că le va oferi sprijin psihologic gratuit.

„UAIC regretă suferința și consecințele pe care aceste experiențe le-au avut asupra vieții personale, emoționale și academice a studentelor. Nicio persoană nu ar trebui să se simtă lipsită de siguranță, respect sau demnitate în mediul universitar. UAIC condamnă ferm hărțuirea sexuală, incompatibilă cu valorile și principiile instituției, și subliniază că siguranța, demnitatea și drepturile membrilor comunității academice reprezintă priorități instituționale”, a transmis Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

UAIC a anunțat că le va oferi studentelor afectate servicii gratuite de consiliere psihologică și că va suporta inclusiv costurile ședințelor efectuate la specialiști din afara universității.

„Dincolo de măsurile instituționale și de procedurile prevăzute de regulamente, UAIC dorește să transmită un mesaj clar studentelor afectate: nu sunteți singure și puteți conta pe sprijinul Universității. UAIC le pune la dispoziție, în mod gratuit, servicii de sprijin și consiliere psihologică. De asemenea, în situațiile în care studentele au beneficiat sau doresc să beneficieze de consiliere psihologică prin intermediul unor specialiști din afara Universității, UAIC va asigura plata acestor servicii”, se arată în comunicat.

De asemenea, studentele care și-au întrerupt sau abandonat studiile în urma faptelor de hărțuire sexuală constatate în cazul lui Ionuț-Alexandru Toader vor putea reveni la universitate în aceleași condiții de finanțare de care beneficiau anterior.

Alexandru Toader, plasat în arest la domiciliu

Decizia Comisiei de Etică vine după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a admis contestația formulată de Ionuț-Alexandru Toader împotriva arestării preventive.

Magistrații au dispus marți înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru 19 zile, în perioada 3-21 noiembrie 2026.

Fiul fostului ministru al Justiției este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual. Acesta beneficiază de prezumția de nevinovăție.