Cum ar fi acționat Alexandru Toader cu studentele. Procurorii descriu un tipar repetat în propunerea de arestare

În propunerea de arestare, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași prezintă mai multe episoade în care Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ar fi abordat studente ale căror rezultate universitare depindeau de evaluările sale.

Potrivit anchetatorilor, una dintre modalitățile descrise în dosar consta în inițierea unor conversații aparent legate de facultate, urmate de întrebări personale, mesaje cu conotație sexuală și invitații la întâlniri în afara unui cadru academic.

În unele situații, studentele ar fi fost invitate în biroul său din facultate sau la sediul biroului notarial. Procurorii susțin că, în mai multe cazuri, acesta ar fi cerut ca discuțiile să rămână secrete și ca mesajele să fie șterse.

Examenele și restanțele, punctul de plecare al unor discuții

Unul dintre episoadele descrise în referat o privește pe S. B., studentă care s-a prezentat în toamna anului 2024 la un examen restant la Drept civil.

Potrivit declarației acesteia, după ce i-ar fi comunicat că nu obținuse nota de trecere, profesorul ar fi întrebat-o „cum rezolvăm?”. Discuția ar fi trecut apoi de la rezultatul examenului la întrebări despre lenjeria intimă și viața personală a studentei.

Procurorii susțin că succesiunea acestor gesturi și întrebări ar fi reprezentat o solicitare implicită de favoruri sexuale, legată de evaluarea universitară. În același episod, studenta a relatat că profesorul ar fi încuiat ușa cabinetului, iar ea s-ar fi temut pentru siguranța sa.

În cazul R. G., anchetatorii descriu o succesiune de contacte și întâlniri în care dificultățile universitare ale studentei ar fi fost urmate de apropieri sexuale. Procurorii susțin că aceasta ar fi fost supusă unor acte sexuale prin constrângere în două episoade, în noiembrie 2022.

Mesaje pe Instagram și cereri de discreție

Un alt caz prezentat în referat este cel al studentei în anul I în perioada 2022-2023 A. P.. Potrivit documentului, Toader ar fi contactat-o repetat pe Instagram, i-ar fi trimis mesaje și fotografii cu afișare unică și ar fi invitat-o la cafea.

Anchetatorii mai arată că acesta i-ar fi cerut în mod repetat să șteargă conversațiile și să nu permită altor persoane să afle despre comunicările lor. Într-un mesaj, potrivit referatului, profesorul i-ar fi spus că modificase ora unei activități didactice pentru a avea timp să se întâlnească cu ea.

Procurorii susțin că studenta ar fi răspuns mesajelor de teama unor eventuale consecințe asupra notei, promovării sau transferului la o altă formă de învățământ.

Mai multe studente, acuzații similare

Referatul descrie și situații în care alte studente ar fi fost invitate la întâlniri private, contactate pe rețele sociale sau abordate sub pretextul unor discuții despre activitatea universitară.

În cazul A. G., procurorii consemnează mesaje cu conotație sexuală și invitații insistente la biroul notarial, inclusiv sub pretextul oferirii unei cărți. În cazul B. P., documentul descrie contacte prin Facebook Messenger și Snapchat și invitații la o întâlnire prezentată drept o recapitulare.

Într-un alt episod, care o privește pe J. T., anchetatorii susțin că profesorul ar fi încuiat ușa biroului din facultate și ar fi orientat discuția despre lucrare și promovarea examenului spre viața intimă.

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru mai multe infracțiuni, între care viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

Alexandru Toader a fost arestat preventiv, sâmbătă dimineață, pentru 30 de zile.

Reacția lui Tudorel Toader: Este un atac la adresa mea

Într-o reacție pe rețelele de socializare, Tudorel Toader spune că acuzațiile aduse fiului lui ar fi de fapt un atac indirect la adresa sa. Fostul judecător CCR i-a luat apărarea lui Alexandru Toader.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui”, a transmis fostul magistrat vineri, printr-o postare pe Facebook.