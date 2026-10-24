Prima pagină » Social » Cum ar fi acționat Alexandru Toader cu studentele. Procurorii descriu un tipar repetat în propunerea de arestare

Cum ar fi acționat Alexandru Toader cu studentele. Procurorii descriu un tipar repetat în propunerea de arestare

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, ar fi folosit situațiile universitare ale unor studente pentru a iniția apropieri personale și sexuale, potrivit referatului prin care procurorii au cerut arestarea sa preventivă. Anchetatorii descriu mesaje insistente, invitații la întâlniri private, solicitări de păstrare a secretului și discuții despre viața intimă în contexte legate de examene și promovare.
Cum ar fi acționat Alexandru Toader cu studentele. Procurorii descriu un tipar repetat în propunerea de arestare
Gabriel Pecheanu
24 oct. 2026, 11:19, Social
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

În propunerea de arestare, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iași prezintă mai multe episoade în care Alexandru Toader, lector la Facultatea de Drept a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, ar fi abordat studente ale căror rezultate universitare depindeau de evaluările sale.

Potrivit anchetatorilor, una dintre modalitățile descrise în dosar consta în inițierea unor conversații aparent legate de facultate, urmate de întrebări personale, mesaje cu conotație sexuală și invitații la întâlniri în afara unui cadru academic.

În unele situații, studentele ar fi fost invitate în biroul său din facultate sau la sediul biroului notarial. Procurorii susțin că, în mai multe cazuri, acesta ar fi cerut ca discuțiile să rămână secrete și ca mesajele să fie șterse.

Examenele și restanțele, punctul de plecare al unor discuții

Unul dintre episoadele descrise în referat o privește pe S. B., studentă care s-a prezentat în toamna anului 2024 la un examen restant la Drept civil.

Potrivit declarației acesteia, după ce i-ar fi comunicat că nu obținuse nota de trecere, profesorul ar fi întrebat-o „cum rezolvăm?”. Discuția ar fi trecut apoi de la rezultatul examenului la întrebări despre lenjeria intimă și viața personală a studentei.

Procurorii susțin că succesiunea acestor gesturi și întrebări ar fi reprezentat o solicitare implicită de favoruri sexuale, legată de evaluarea universitară. În același episod, studenta a relatat că profesorul ar fi încuiat ușa cabinetului, iar ea s-ar fi temut pentru siguranța sa.

În cazul R. G., anchetatorii descriu o succesiune de contacte și întâlniri în care dificultățile universitare ale studentei ar fi fost urmate de apropieri sexuale. Procurorii susțin că aceasta ar fi fost supusă unor acte sexuale prin constrângere în două episoade, în noiembrie 2022.

Mesaje pe Instagram și cereri de discreție

Un alt caz prezentat în referat este cel al studentei în anul I în perioada 2022-2023 A. P.. Potrivit documentului, Toader ar fi contactat-o repetat pe Instagram, i-ar fi trimis mesaje și fotografii cu afișare unică și ar fi invitat-o la cafea.

Anchetatorii mai arată că acesta i-ar fi cerut în mod repetat să șteargă conversațiile și să nu permită altor persoane să afle despre comunicările lor. Într-un mesaj, potrivit referatului, profesorul i-ar fi spus că modificase ora unei activități didactice pentru a avea timp să se întâlnească cu ea.

Procurorii susțin că studenta ar fi răspuns mesajelor de teama unor eventuale consecințe asupra notei, promovării sau transferului la o altă formă de învățământ.

Mai multe studente, acuzații similare

Referatul descrie și situații în care alte studente ar fi fost invitate la întâlniri private, contactate pe rețele sociale sau abordate sub pretextul unor discuții despre activitatea universitară.

În cazul A. G., procurorii consemnează mesaje cu conotație sexuală și invitații insistente la biroul notarial, inclusiv sub pretextul oferirii unei cărți. În cazul B. P., documentul descrie contacte prin Facebook Messenger și Snapchat și invitații la o întâlnire prezentată drept o recapitulare.

Într-un alt episod, care o privește pe J. T., anchetatorii susțin că profesorul ar fi încuiat ușa biroului din facultate și ar fi orientat discuția despre lucrare și promovarea examenului spre viața intimă.

Procurorii au pus în mișcare acțiunea penală pentru mai multe infracțiuni, între care viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea abuzivă a funcției în scop sexual.

Alexandru Toader a fost arestat preventiv, sâmbătă dimineață, pentru 30 de zile.

Reacția lui Tudorel Toader: Este un atac la adresa mea

Într-o reacție pe rețelele de socializare, Tudorel Toader spune că acuzațiile aduse fiului lui ar fi de fapt un atac indirect la adresa sa. Fostul judecător CCR i-a luat apărarea lui Alexandru Toader.

„Este un atac la adresa mea, lovindu-se în Alexandru! În precedent, de când este cadru didactic la Facultatea de Drept, au fost mai multe episoade de atac la adresa lui”, a transmis fostul magistrat vineri, printr-o postare pe Facebook.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Viorel Păunescu, fostul președinte al Stelei, a murit la vârsta de 91 de ani
GSP.ro
Cât costă cea mai IEFTINĂ garsonieră din România. Ce suprafață utilă are: E cam cât o rulotă!
Gandul
Orgii cu profesoare și militari pensionari filmate în locuri publice!? Scandalul care a zguduit lumea uniformelor, pe masa judecătorilor
Cancan
FOTO. Ținutele fotografei Adriana au provocat un scandal uriaș! Conducerea clubului a fost nevoită să intervină
Prosport
O studentă a renunțat la Drept după ce ar fi fost violată de fiul lui Tudorel Toader. Detalii șocante dezvăluite în referatul procurorilor
Libertatea
Sejur gratuit la băi pentru unii pensionari, în 2026! Cine poate primi cazare, trei mese pe zi și tratament balnear prin Casa de Pensii
CSID
Mașina Zilei: Este Volkswagen Arteon din 2022 doar un Passat mai stilat? Ce trebuie verificat înainte de achiziție
Promotor