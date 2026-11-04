Scandalul medicamentelor furate de la Spitalul Mavromati din Botoșani | Reacția ministrului Rogobete

Întrebat, în cadrul unor declarații de presă, dacă știe despre perchezițiile desfășurate la Spitalul Județean de Urgență Ioan Mavromati din Botoșani și dacă Inspecția Sanitară a ajuns la spital, Alexandru Rogobete a spus că e informat despre situație.

„Am primit, sigur, informațiile cu ce se întâmplă. Corpul de control nu poate interveni. Au mai fost sustrageri de medicamente din spitale”, a declarat ministrul Sănătății.

Reamintim că ancheta vizează suspiciuni potrivit cărora membri ai personalului medical ar fi sustras medicamente în regim special, fără a avea dreptul să facă acest lucru.

Printre substanțele vizate s-ar afla opioide, medicamente utilizate în principal pentru tratarea durerii severe și supuse unui regim strict de control.

Ancheta privește și posibile nereguli legate de plata unor drepturi salariale pentru activități care nu ar fi fost efectuate.

Spitalul Mavromati a mai fost implicat, în trecut, într-un amplu dosar de corupție privind angajările

Spitalul Județean de Urgență „Ioan Mavromati” din Botoani a fost vizat, începând din 2023, de o amplă anchetă DNA care privea fraudarea concursurilor de angajare și promovare organizate în perioada 2018-2023.

În decembrie 2023, procurorii anticorupție au efectuat peste 90 de percheziții în județele Botoșani și Iași, inclusiv la spital.

Unsprezece persoane au fost reținute, printre care fostul manager al spitalului.

În martie 2024, și managerul de atunci al spitalului, Monica Adăscăliței, a fost reținută de DNA, fiind suspectată de luare de mită și trafic de influență.

Procurorii au investigat presupuse fapte de corupție legate de angajarea și transferul unor persoane în cadrul unității medicale.

Dosarul a continuat să producă efecte și în 2026.

În luna iulie, două asistente medicale de la Spitalul Mavromati au fost condamnate la câte doi ani și două luni de închisoare cu suspendare, după ce și-au recunoscut vinovăția într-o cauză privind darea de mită și cumpărarea de influență pentru promovarea unor concursuri de angajare.