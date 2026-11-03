Percheziții la Spitalul Județean Botoșani. Medicamente cu regim special, trecute fictiv în fișele pacienților la UPU

Potrivit anchetatorilor, personalul de la Spitalul Județean Botoșani ar fi sustras medicamente cu regim special, care erau trecute în documentele pacienților prezentați la Unitatea de Primiri Urgențe, deși acestea nu le-ar fi fost administrate.

De asemenea, angajații de la Spitalul Județean Botoșani ar fi întocmit pontaje nerealiste, consemnând fictiv prezența la serviciu a unor colegi în zilele de repaus săptămânal, deși aceștia nu ar fi lucrat. Prin această metodă ar fi fost obținute nejustificat drepturi salariale pentru zilele respective.

Perchezițiile au fost făcute în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare și abuz în serviciu.

Cercetările sunt continuate sub supravegherea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Botoșani, în vederea stabilirii întregii situații de fapt și a dispunerii măsurilor legale care se impun.

Nu este prima dată când anchetatorii vizează această unitate medicală. În 2023, au avut loc aproape 100 de percheziţii la Spitalul Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, la Consiliul Judeţean Botoşani şi la PSD Botoşani. Procurorii vizau fapte ce au legătură cu fraudarea concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor posturi vacante la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Mavromati Botoşani, în perioada 2018-2023.