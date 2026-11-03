„Un ied putem să tăiem? Pentru mine!” Ce discuții purta procurorul Gigi Ștefan cu un om de afaceri despre un bloc și autorizațiile de construire

În aceeași conversație, din 2 aprilie 2026, procurorul i-a promis omului de afaceri că va discuta despre situația imobilului cu prefectul, cu care urma să se întâlnească a doua zi.

Discuția a avut loc în biroul procurorului de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în intervalul 10:27-10:46, și a fost surprinsă în urma înregistrărilor ambientale efectuate în cadrul anchetei.

La începutul conversației, cei doi au vorbit despre un ied și despre posibilitatea ca omul de afaceri să îi procure procurorului organe de miel pentru prepararea drobului.

„Un ied putem să tăiem?”, a întrebat procurorul.

„Pentru tine? Sau vreo…”, a răspuns Cartali Mihale.

„Pentru mine!”, a replicat Gigi Ștefan.

„Păi cum să nu găsim?”, a continuat omul de afaceri.

Procurorul i-a explicat că vorbise cu soacra sa și că stabiliseră să pregătească un ied. Ulterior, l-a întrebat de unde ar putea cumpăra organe de miel.

„Unde găsesc eu organe de miel de cumpărat?”, a întrebat acesta.

„Tot de la mine!”, i-a răspuns Cartali Mihale, care a adăugat: „Mă, Gigi, ce dracu’, ne cunoaștem de 25 de ani!”.

Omul de afaceri avea probleme cu autorizațiile unui bloc

Discuția a continuat cu prezentarea problemelor pe care Cartali Mihale le avea în legătură cu un imobil și cu litigiile privind autorizațiile de construire.

Omul de afaceri i-a spus procurorului că se judecă cu Prefectura în legătură cu peste 300 de autorizații de construire și că mai multe persoane aflate în situații similare pierduseră procesele.

Cei doi au discutat și despre regimul de înălțime al blocului, omul de afaceri explicând că imobilul ajunsese să aibă șapte etaje tehnice, care ar fi urmat să fie transformate în apartamente după apariția unui Plan Urbanistic Zonal (PUZ).

La un moment dat, procurorul i-a spus că, în cazul în care pierde procesul pe baza autorizației vechi, ar urma să primească una nouă.

„Tu pierzi, dar pierzi pe autorizația veche, dar acuma o să-ți elibereze alta nouă!”, i-a spus Gigi Ștefan.

Ulterior, magistratul a adus în discuție întâlnirea pe care urma să o aibă cu prefectul.

„Mâine mă întâlnesc cu prefectul la 9. Am vorbit de atâtea ori cu el – hai că îl întreb și de asta, să vedem cum vede…”, a afirmat procurorul.

Cei doi au stabilit ca avocata Doina Tecuț, care îl reprezenta pe Cartali Mihale în litigiul privind autorizațiile, să vină la biroul procurorului.

„Să nu ai nicio reținere la bani”

O altă discuție relevantă pentru anchetă a avut loc la 17 aprilie 2026, când Cartali Mihale a revenit în biroul procurorului pentru a se interesa de problema sa.

Gigi Ștefan i-a povestit că discutase cu persoane din cadrul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Constanța și că îi încredințase documentația unui bărbat care urma să o prezinte soției sale, registrator-șef în cadrul instituției.

La finalul conversației, cei doi au discutat și despre un dosar aflat pe rolul Curții de Apel Constanța. Cartali Mihale i-a transmis procurorului să nu aibă „nicio reținere”, făcând și un gest sugestiv, prin care imita numărarea banilor.

„Și să n-ai nicio reținere la… bani. Anladım?”, i-a spus omul de afaceri.

„Da”, a răspuns procurorul.

Cuvântul „Anladım” este tradus în rechizitoriu prin „Ai înțeles?”.

Potrivit anchetatorilor, cu o zi înainte, la 16 aprilie, procurorul îl chemase în birou pe Gheorghe Vulpoiu, soțul registratorului-șef de la OCPI Constanța, căruia îi înmânase documentația referitoare la imobil. Acesta a revenit la 20 aprilie și i-a restituit dosarul, spunându-i că documentele puteau fi depuse, iar eventualele probleme urmau să fie clarificate pe parcurs.

Cererea de actualizare a documentației cadastrale pentru imobilul din Năvodari a fost însă respinsă ulterior de OCPI Constanța, potrivit documentelor analizate de anchetatori.

Ce acuzații i se aduc procurorului

În acest dosar, procurorii susțin că Gigi Ștefan ar fi promis că își va exercita influența asupra judecătorilor Curții de Apel Constanța pentru obținerea unei soluții favorabile în dosarul nr. 3683/118/2021 și asupra funcționarilor OCPI Constanța pentru soluționarea favorabilă a unei cereri referitoare la o construcție edificată cu nerespectarea regulilor privind autorizarea lucrărilor.

În schimb, potrivit rechizitoriului, magistratul ar fi acceptat promisiunea unor bani sau alte foloase din partea lui Cartali Mihale.

Procurorul este trimis în judecată pentru trafic de influență, iar omul de afaceri pentru cumpărare de influență. Cei doi beneficiază de prezumția de nevinovăție.