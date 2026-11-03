„Să n-ai nicio reținere”. Momentul în care un om de afaceri ar fi pus bani în dulapul procurorului Gigi Ștefan

Rechizitoriul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție prin care procurorul constănțean Gigi Ștefan a fost trimis în judecată conține probe potrivit cărora acesta primea mită chiar în biroul său.

Pentru infracțiunea de trafic de influență, în formă continuată Parchetul a reținut 4 acte materiale, privind relația infracțională a lui Gigi Ștefan cu Dumitru Daniel Learciu, inculpat în același dosar. Conform rechizitoriului, în perioada decembrie 2025 – aprilie 2026, procurorul constănțean, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu și prevalându-se de influența și autoritatea conferite de funcția deținută, ori lăsând să se creadă că are influență asupra unor funcționari publici (procurori, polițiști, personal din cadrul instituțiilor sau autorităților publice ori alți funcționari cu atribuții decizionale), la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, respectiv în datele de 12 decembrie 2025, 20 aprilie, 23 aprilie și 27 aprilie 2026, în timp ce se afla în biroul nr. 14 din incinta Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, în schimbul promisiunii că își va exercita influența asupra acestora pentru a determina urgentarea unor proceduri, obținerea unor soluții favorabile inclusiv în cadrul unor dosare penale, facilitarea unor transferuri profesionale, emiterea unor avize și documente sau intervenții pentru sprijinirea unor afaceri și proiecte economice, a primit, în mod direct, pentru sine, suma aproximativă de 110.000 euro, bunuri ori alte foloase necuvenite de la inculpatul Learciu Dumitru Daniel.

Conform aceluiași rechizitoriu, la 27 aprilie 2026, Dumitru Daniel Learciu i-ar fi remis procurorului Ștefan Gigi Valentin o sumă de bani, pe care a pus-o direct în dulapul mic din biroul acestuia.

„La data de 27 aprilie 2026, în jurul orei 09:44, inculpatul Learciu Dumitru Daniel îi remite inculpatului Ștefan Gigi Valentin o sumă de bani pe care o pune direct în dulapul mic din biroul procurorului și face următoarea afirmație: „am zis să nu înceapă săptămâna…”. Gestul și afirmația inculpatului Learciu Dumitru Daniel denotă înțelegerea dintre cei doi inculpați, acceptarea acestora, precum și faptul că scopul în care a fost remisă suma de bani era cunoscut de cei doi”, se arată în rechizitoriul Parchetului General.

Într-o altă discuție, procurorul ar fi spus: „Să n-ai nicio reținere”

„Din procesul-verbal de redare a înregistrării ambientale audiovideo întocmit la data de 12 mai 2026 (vol. 24 – filele 271-280), a rezultat că, la data de 17 aprilie 2026, în intervalul orar 09:11-09:26, inculpatul Cartali Mihale vine în biroul inculpatului Ștefan Gigi Valentin, pentru a se interesa de ”dosarul lui”. Inculpatul Ștefan Gigi Valentin îi spune că a vorbit cu „Sasu” despre această problemă, care i-a transmis că ”nu se ocupă el, că nu dă el”, aceasta fiind atribuția registratorului șef”.

Din interceptări reiese că între Gigi Ștefan și omul de afaceri Cartali Mihale are loc o discuție cu referire la un dosar, iar la finalul discuției, cel din urmă îi transmite „să nu ai nicio reținere”, însoțind afirmația de gestul specific numărării banilor făcut cu mâna, prin care lasă să se întrevadă, fără echivoc, intenția de a oferi o sumă de bani cu titlu de recompensă pentru demersurile și sprijinul acordat în vederea soluționării favorabile a problemei sale.