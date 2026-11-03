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ÎCCJ judecă astăzi contestația lui Alexandru Toader privind arestul preventiv

Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, a contestat decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv pentru o perioadă de 30 de zile. Marți, ÎCCJ va dezbate această cerere.
ÎCCJ judecă astăzi contestația lui Alexandru Toader privind arestul preventiv
Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader. Fotograf: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Diana Nunuț
03 nov. 2026, 12:07, Justiţie
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Marți, ÎCCJ va dezbaterea cererea formulată de Alexandru Toader, fiul fostului ministru al Justiției Tudorel Toader, în legătură cu decizia judecătorilor de a-l aresta preventiv pentru 30 de zile, măsură dispusă în dosarul în care este acuzat de viol și agresiune sexuală asupra unor studente.

În jurul orei 12:00, Alexandru Toader a fost adus la sediul ÎCCJ, acolo unde va afla dacă va scăpa sau nu de arestul preventiv.

Fostul lector de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași se află în arestul Poliției încă din data de 24 octombrie, în urma deciziei magistraţilor Curţii de Apel Iaşi.

El este cercetat pentru viol în formă continuată, agresiune sexuală, tentativă la agresiune sexuală și folosirea funcției în scop sexual.

Potrivit referatului procurorilor, acesta ar fi profitat de teama studentelor de a nu promova examenul la materia pe care o preda.

În urma arestării preventive, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a anunțat luni, printr-un comunicat de presă, că Alexandru Toader nu va mai putea preda până la soluționarea dosarului penal în care este cercetat, indiferent de măsurile dispuse ulterior de instanță.

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