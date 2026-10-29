George Simion, mesaj în ceas de seară: „Vor să mă aresteze”

George Simion susține că împotriva AUR ar fi fost pusă în aplicare o operațiune de destabilizare după ce partidul a refuzat să susțină Guvernul Veștea. Potrivit acestuia, operațiunea ar implica persoane din presă, foști membri ai formațiunii, influenceri și oameni care ar avea legături cu serviciile de informații.

„În ultimele luni, încă de când am refuzat să votăm Guvernul Veștea, au început asupra AUR fel de fel de manipulări, planuri bine ascunse, bine conspirate de către sistem”, a afirmat Simion.

Liderul AUR susține că obiectivul ar fi inclusiv declanșarea unor anchete penale împotriva sa și a altor parlamentari ai partidului.

„Vor să ne însceneze diferite lucruri și să ne aresteze și pe noi, pe mine prima oară și parlamentarii AUR, pentru că au văzut că nu găsesc oameni șantajabili în interiorul nostru”, a declarat acesta.

Notă: Simion nu a prezentat în videoclip probe care să demonstreze existența planului descris sau implicarea instituțiilor pe care le acuză.

Acuzații la adresa lui Marius Lulea și a unor persoane din anturajul fostului candidat

În mesajul său, George Simion îl atacă direct pe fostul prim-vicepreședinte AUR Marius Lulea, despre care susține că ar fi șantajat prin intermediul unui presupus dosar legat de siguranța națională și de relații cu Rusia.

„L-au găsit pe fostul prim-vicepreședinte Marius Lulea, pe care îl șantajează pentru că au un dosar cu el legat de siguranța națională, legat de Rusia și legăturile lui cu alte țări, și acum omul face tot ce i se spune de către sistem”, a afirmat liderul AUR.

Simion a mai susținut că Lulea ar fi în contact cu un general SRI în rezervă și că ar fi avut întâlniri cu reprezentanți ai mai multor servicii de informații în ultimele luni.

În aceeași intervenție, președintele AUR a menționat-o și pe avocata Silvia Uscov, pe care a inclus-o printre persoanele despre care susține că ar contribui la atacurile împotriva partidului.

Acuzațiile privind presupuse șantaje, dosare de siguranță națională și legături cu serviciile de informații sunt afirmații ale lui George Simion, care nu au fost demonstrate prin documente făcute publice în videoclip.

De ce nu a mers Simion la Arestul Central: „Să simuleze o intrare, ca și cum îi organizează evadarea lui Călin Georgescu”

Una dintre principalele explicații oferite de George Simion privește absența sa de la protestele organizate în fața Arestului Central din București.

Liderul AUR afirmă că ar fi primit informații despre pregătirea unor provocări violente, care ar fi urmat să îi fie atribuite.

„La Arestul Central nu am fost până acum pentru că au parvenit la noi informații că sunt unii pregătiți acolo să arunce cu pietre și chiar să simuleze o intrare în Arestul Central, ca și cum îi organizează evadarea lui Călin Georgescu”, a declarat Simion.

Potrivit acestuia, scopul presupusei provocări ar fi fost asocierea sa cu acte de violență și declanșarea unor eventuale măsuri judiciare.

„Tocmai ca să spună, prin prezența mea acolo, că Simion a organizat totul. Ia uite, violentul Simion”, a adăugat președintele AUR.

George Simion nu a precizat de unde provin aceste informații și nici dacă a sesizat autoritățile în legătură cu presupusul plan.

El a anunțat însă că intenționează să participe la una dintre manifestațiile viitoare, fără să comunice anticipat momentul.

„O să merg și eu pentru a da un exemplu. Nu o să anunț pe nimeni când merg, cum merg, și o să merg cu 50 de oameni”, a declarat acesta.

AUR anunță implicarea într-un protest de amploare

George Simion a respins și criticile potrivit cărora AUR nu s-ar fi implicat suficient în manifestațiile de susținere a lui Călin Georgescu.

El afirmă că numeroși participanți la protestele desfășurate la Curtea de Apel București ar fi fost membri ai partidului, inclusiv persoane venite din alte județe.

Liderul AUR a anunțat că formațiunea se va implica în organizarea unui protest de amploare, după un apel primit din partea unor români din Roma.

„Vom implica oameni de la noi și ne vom implica cu toată forța noastră pentru a organiza un mare protest pe care nu dorim să-l politizăm”, a afirmat Simion.

Acesta susține că mobilizarea nu poate depinde exclusiv de structurile AUR și că este necesară participarea mai multor grupuri de susținători.

„Doar AUR nu este suficient. Nu avem de unde scoate din buzunar, dintr-un joben magic, 50.000 de oameni, dar oamenii care se mobilizează cu toții în aceeași zi, la aceeași oră, pot fi sute de mii”, a spus președintele partidului.

Simion nu a comunicat o dată și un loc pentru manifestația anunțată.

Simion spune că deplasările externe urmăresc „internaționalizarea” cazului Georgescu

Președintele AUR a vorbit și despre deplasările sale externe din ultima perioadă, afirmând că acestea au drept scop prezentarea situației lui Călin Georgescu unor lideri politici și diplomați străini.

„Eu alerg din aeroport în aeroport, nu că-mi place să mă plimb, nu că-mi place să fac turism, ci pentru a duce la urechea tuturor liderilor mondiali această problemă”, a declarat Simion.

El a susținut că a discutat inclusiv cu ministrul de Externe al Cehiei și cu ambasadori, pentru a atrage atenția asupra situației din România.

Totodată, liderul AUR a declarat că formațiunea continuă să o sprijine pe Cristela Georgescu și familia fostului candidat la alegerile prezidențiale.

„Nu ne vom dezice de Călin Georgescu și îi vom fi alături”, a afirmat Simion, precizând că mandatul său de președinte AUR se încheie în martie 2030.

În finalul videoclipului, George Simion a reiterat apelul la mobilizare și a criticat Guvernul Luca Niculescu, pe care îl consideră parte a sistemului politic împotriva căruia se poziționează AUR.

Călin Georgescu rămâne în arest preventiv până pe 27 noiembrie

Mesajul lui George Simion vine la o zi după ce Curtea de Apel București a decis, miercuri, 28 octombrie, prelungirea cu încă 30 de zile a arestării preventive a lui Călin Georgescu.

Instanța a admis contestația formulată de procurorii DIICOT și a dispus menținerea fostului candidat la Președinție în arest preventiv în perioada 29 octombrie – 27 noiembrie 2026, inclusiv.

În același dosar este arestat preventiv și omul de afaceri Ionel Rusen.

Călin Georgescu este cercetat într-un dosar de înșelăciune, în care anchetatorii investighează un presupus prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Fostul candidat beneficiază de prezumția de nevinovăție, iar decizia privind arestarea preventivă nu reprezintă o hotărâre asupra vinovăției sale.