Susținătorii lui Georgescu s-au adunat la Arestul Central după prelungirea arestului preventiv

Susținătorii de la Arestul Central, în jur de 250, strigă diverse critici și susțin că statul îi vrea răul lui Georgescu. O parte dintre aceștia scandează „Eliberați-l!”.

Atât liderul AUR, George Simion, cât și soția lui Georgescu și-au exprimat frustrarea cu privire la decizia instanței de prelungire a arestului preventiv în cazul lui Georgescu.

Într-o postare publicată pe Facebook, miercuri seară, George Simion a transmis un mesaj critic: „Ce v-a făcut Călin Georgescu de îl țineți în arest? Dictaturile niciodată nu au sfârșit bine!”, a precizat Simion, adăugând că protestele vor continua în următoarele zile.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Cristela Georgescu a criticat ancheta DIICOT cu privire la dosarul de înșelăciune, susținând că ar exista „abuzuri și încălcări ale drepturilor fundamentale”.

Aceasta a calificat ancheta DIICOT în dosarul de înșelăciune ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro drept „tortură psihologică exercitată asupra unei familii cu copii minori” , acuzând că membri familiei au fost supravegheați video „în propria locuință”, într-un mod pe care ea l-a calificat drept „torționar și abuziv”.

Călin Georgescu se află la Arestul Central, pe măsură ce anchetatorii continuă cercetările în ceea ce privește dosarul de înșelăciune ce vizează un prejudiciu de 1,1 milioane de euro, bani pe care grupul infracțional în care Călin Georgescu „ar fi avut un rol activ” i-ar fi promis omului de afaceri din Buzău, Răzvan Leu, că îi va intermedia un credit de finanțare în valoare de 6 milioane de euro, finanțare care nu s-a mai concretizat.

După ce Georgescu a fost arestat preventiv pentru prima dată în acest dosar, în 29 septembrie, au urmat mai multe zile de percheziții informatice, în cadrul cărora procurorii au încercat să refacă traseul banilor pe care afaceristul din Buzău i-ar fi plătit. Și atunci, Cristela Georgescu s-a declarat nemulțumită de modul în care s-au desfășurat perchezițiile.