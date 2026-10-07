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Cristela Georgescu a ieșit emoționată de la DIICOT: Am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine

Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a fost miercuri, pentru a doua oară, să asiste la perchezițiile informatice de la sediul DIICOT. Aceasta a ieșit emoționată după discuțiile cu anchetatorii și a ținut să explice în ce au constat acestea.
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Coralia Frigea
07 oct. 2026, 16:38, Social
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Cristela Georgescu, soția fostului candidat la alegerile prezidențiale anulate din 2024, Călin Georgescu, a fost astăzi la sediul DIICOT pentru a doua rundă de percheziții electronice. Mai exact, soților Georgescu le-au fost verificate zeci de dispozitive electronice.

Aceasta a ținut să explice public în ce au constat, mai exact, aceste percheziții și ce au verificat anchetatorii miercuri.

„Telefoane, stick-uri sau hard-disc-uri externe, se face o copie după ele. Asta e tot ce se întâmplă, nu sunt zeci de device-uri, cum s-a spus, sunt foarte multe stick-uri pe care sunt fotografiile copiilor noștri, pe aceste stick-uri. Acum, această procedură, cum am spus și ieri, este o procedură firească într-un stat piranic și nedemocratic”, a declarat Cristela Georgescu, din fața sediului DIICOT.

Soția lui Georgescu, revoltată după perchezițiile DIICOT

Cristela Georgescu a fost nemulțumită de procedura prin care au trecut-o anchetatorii. Deși a fost încă o ocazie în care a putut să stea alături de soțul ei, aceasta spune că a fost neplăcut să vadă poze cu copiii lor pe monitoarele DIICOT.

„Ca mamă, am tot dreptul să-mi exprim îngrijorarea. Astăzi am fost torturată văzând fotografiile copiilor pe ecrane străine. Cred că orice mamă de acasă poate rezona cu mine”, a mai explicat soția fostului candidat la prezidențiale.

Călin Georgescu a fost scos din arest miercuri, pentru a doua oară, pentru a fi prezent la perchezițiile electronice de la sediul DIICOT. Fostul candidat la alegerile prezidențiale se afla în arest preventiv de mai bine de o săptămână, în timp ce este anchetat într-un dosar pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.

Sursa video: Realitatea Plus

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