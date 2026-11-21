Întrebat, într-o emisiune la Digi24, ce le transmite celor care continuă să solicite reluarea turului al doilea al alegerilor prezidențiale, Adrian Țuțuianu a invocat caracterul definitiv al deciziei Curții Constituționale.

„Că decizia Curții Constituționale este definitivă, general obligatorie și, ca urmare, cei care vor să participe la o competiție trebuie să se pregătească pentru 2028, 2029, 2030”, a declarat președintele AEP.

Șeful AEP, despre efectele negative ale anulării alegerilor

Adrian Țuțuianu a vorbit și despre consecințele anulării alegerilor prezidențiale din 2024, apreciind că cea mai dificilă problemă este neîncrederea cetățenilor în sistemul electoral.

„Sunt efecte negative și cred că cel mai greu de rezolvat este sentimentul de neîncredere în sistemul electoral și democratic din România”, a afirmat acesta.

Președintele AEP a subliniat că restabilirea încrederii reprezintă o responsabilitate comună, care revine în primul rând instituțiilor statului.

„Și aici trebuie să lucrăm cu toții (…) În primul rând instituțiile, făcând legi mai bune, asigurând cetățeanul că votul contează”, a explicat Țuțuianu.

Întrebat care este cea mai mare vulnerabilitate a democrației din România, președintele AEP a indicat dificultatea punerii în aplicare a reformelor, făcând trimitere la o replică din comedia „O scrisoare pierdută”, de Ion Luca Caragiale.

„Cred că incapacitatea de a pune în aplicare reformele pe care ni le propunem. Am făcut politică atâția ani, am ocupat funcții importante în statul român. Vorbim foarte mult despre niște lucruri, dar suntem cumva ca în Caragiale: să se modifice, primesc, dar să nu se schimbe nimic”, a declarat Adrian Țuțuianu.