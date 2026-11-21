„Nu avem astăzi suficiente instrumente ca să combatem dezinformarea, atacurile acestea hibride, nu avem un cadru legal care să ne permită să intervenim”, a declarat Adrian Țuțuianu, președintele AEP, sâmbătă, la Digi24.

Șeful AEP consideră că este nevoie de o strategie națională și de o legislație care să reunească instituțiile statului cu atribuții de reglementare, supraveghere și control.

Referindu-se la influencerii care fac campanie sau publicitate politică pe TikTok, Țuțuianu a explicat că proiectul propus de AEP ar permite verificarea activității acestora și a modului în care sunt finanțate mesajele promovate.

„Dacă adoptăm proiectul de lege pe care l-am propus, influencerii ar fi editori de publicitate politică și în momentul acela am putea interveni să verificăm sursa de finanțare”, a explicat șeful AEP.

Întrebat dacă alegerile se câștigă la urne sau pe TikTok, Adrian Țuțuianu a răspuns că platforma este un instrument, dar a recunoscut că rețelele de socializare influențează rezultatul scrutinelor.

„Realitatea este că mijloacele acestea de informare tip TikTok influențează rezultatul alegerilor”, a spus Adrian Țuțuianu.