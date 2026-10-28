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Dispozitive care ar fi permis filmarea într-o cameră de cazare din Sibiu. Polițiștii au făcut o percheziție

Polițiștii au făcut o percheziție domiciliară în localitatea Cornățel, județul Sibiu, într-un dosar de violare a vieții private, după ce două persoane ar fi descoperit dispozitive care ar fi putut permite înregistrarea de imagini video în camera în care erau cazate, la o unitate de pe Valea Avrigului.
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Cosmin Pirv
28 oct. 2026, 19:36, Social
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Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au făcut marți o percheziție domiciliară la un imobil din localitatea Cornățel.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în contextul organizării unei petreceri la o unitate de cazare de pe Valea Avrigului, două dintre persoanele participante ar fi descoperit, în camera în care erau cazate, dispozitive care ar fi putut permite înregistrarea de imagini video.

În urma percheziției, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare, pentru completarea materialului probator, arată Poliția Sibiu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

Cazul readuce în atenție riscul existenței unor camere ascunse în spațiile de cazare și dificultatea de a le identifica. Iată cum pot fi descoperite camerele ascunse într-o cameră de hotel sau într-un apartament închiriat și ce trucuri cu telefonul pot ajuta.

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