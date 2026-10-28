Dispozitive care ar fi permis filmarea într-o cameră de cazare din Sibiu. Polițiștii au făcut o percheziție

Potrivit IPJ Sibiu, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig au făcut marți o percheziție domiciliară la un imobil din localitatea Cornățel.

Din cercetările efectuate până în prezent a reieșit că, în contextul organizării unei petreceri la o unitate de cazare de pe Valea Avrigului, două dintre persoanele participante ar fi descoperit, în camera în care erau cazate, dispozitive care ar fi putut permite înregistrarea de imagini video.

În urma percheziției, polițiștii au ridicat mai multe dispozitive electronice și medii de stocare, pentru completarea materialului probator, arată Poliția Sibiu.

Cercetările sunt continuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Avrig, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Avrig, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor și dispunerea măsurilor legale.

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