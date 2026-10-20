Cum poți descoperi camerele ascunse într-o cameră de hotel sau într-un apartament închiriat. Trucurile cu telefonul care te pot ajuta

Camerele video miniaturale pot fi ascunse în obiecte de uz cotidian, iar prezența lor în spațiile destinate intimității reprezintă o încălcare gravă a vieții private, scrie Blic. Potrivit publicației, turiștii pot utiliza lanterna, camera foto și funcțiile de conectivitate ale telefonului pentru a identifica anumite indicii ale supravegherii neautorizate. Aceste metode sunt accesibile, dar au limite importante. Un rezultat negativ nu înseamnă automat că încăperea este lipsită de camere ascunse.

Primul lucru pe care trebuie să-l verifici când intri în cameră

Înainte de a desface bagajele, este utilă o inspecție vizuală a încăperii, în special a dormitorului și a băii. Atenția trebuie îndreptată spre obiectele poziționate neobișnuit sau orientate direct către pat, duș ori alte spații private. Printre obiectele care pot ascunde dispozitive de înregistrare se numără ceasurile, încărcătoarele USB, detectoarele de fum și aparatele electronice.

Caută orificii mici, suprafețe care seamănă cu obiectivele unor camere sau obiecte a căror amplasare pare nejustificată. Camera foto a telefonului și funcția de zoom pot ajuta la examinarea unor detalii greu de observat cu ochiul liber. Totuși, simpla prezență a unui orificiu sau a unei componente electronice nu reprezintă dovada existenței unei camere ascunse.

Stinge lumina și folosește lanterna telefonului

Una dintre metodele care pot ajuta la identificarea unui obiectiv video presupune folosirea lanternei într-o încăpere întunecată.

Pentru această verificare:

Stinge luminile și trage draperiile.

Pornește lanterna telefonului.

Îndreaptă lumina lent către obiectele suspecte, din mai multe unghiuri.

Urmărește eventualele reflexii punctiforme, care ar putea proveni de la lentila unei camere.

Obiectivele video pot reflecta lumina, însă reflexii asemănătoare pot apărea și pe șuruburi, suprafețe lucioase sau alte componente. Prin urmare, metoda oferă indicii, nu o confirmare sigură.

Camera telefonului poate detecta uneori lumina infraroșie

Unele camere de supraveghere folosesc LED-uri infraroșii pentru a înregistra imagini pe întuneric. Anumite camere foto ale telefoanelor pot surprinde această lumină invizibilă pentru ochiul uman, afișând-o pe ecran sub forma unor puncte luminoase. Pentru verificare, întunecă încăperea și examinează obiectele suspecte prin camera telefonului.

Există însă două limitări importante: multe telefoane filtrează lumina infraroșie, iar nu toate camerele ascunse emit asemenea lumină. În plus, o cameră de supraveghere poate funcționa fără iluminare infraroșie, astfel încât absența punctelor luminoase nu exclude existența unui dispozitiv.

Verifică dispozitivele conectate la rețeaua Wi-Fi

O altă metodă presupune identificarea dispozitivelor conectate la rețeaua locală. Aplicațiile de analiză a rețelelor, precum Fing, pot afișa anumite echipamente detectabile în aceeași rețea Wi-Fi cu telefonul. În listă pot apărea televizoare, telefoane, computere, difuzoare inteligente și alte dispozitive electronice.

Un echipament necunoscut, al cărui nume sugerează o cameră video, poate necesita verificări suplimentare. Totuși, o cameră ascunsă poate înregistra direct pe un card de memorie, poate utiliza o cartelă de date mobile sau poate fi conectată la o rețea separată.

De asemenea, multe rețele Wi-Fi pentru oaspeți izolează dispozitivele între ele, împiedicând identificarea altor echipamente conectate. Din acest motiv, scanarea rețelei nu poate garanta descoperirea tuturor camerelor.

Verifică și rețelele Wi-Fi sau dispozitivele Bluetooth din apropiere

Unele camere pot crea propriul punct de acces Wi-Fi, motiv pentru care merită examinată lista rețelelor disponibile. Telefonul poate identifica și dispozitive Bluetooth din apropiere, dacă acestea transmit un semnal detectabil. Prezența unei rețele necunoscute nu demonstrează însă că există o cameră ascunsă.

În hoteluri și blocuri cu numeroase apartamente, multe semnale pot proveni de la dispozitivele vecinilor. Nici aplicațiile care pretind că identifică automat orice cameră ascunsă nu trebuie considerate infailibile.

Ce reguli are Airbnb privind camerele de supraveghere

Airbnb interzice, din 30 aprilie 2024, camerele video de supraveghere din interiorul locuințelor închiriate prin platformă. Interdicția se aplică inclusiv dispozitivelor oprite și camerelor amplasate în spațiile comune ale locuinței, nu doar în dormitoare sau băi.

Camerele exterioare pot fi permise în anumite condiții, însă gazdele trebuie să le declare și să respecte restricțiile privind spațiile private. Există o excepție limitată pentru anumite proprietăți din Japonia, unde legislația poate impune supravegherea intrării.

Dacă descoperi un dispozitiv suspect, este recomandat să documentezi situația fără să îl demontezi sau să îl distrugi. Contactează platforma de rezervări sau conducerea unității de cazare și, dacă există indicii de filmare ilegală, anunță poliția.