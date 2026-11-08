Prima pagină » Life-Inedit » Doi turiști au descoperit o cameră video ascunsă într-un hotel japonez. Experții explică unde pot fi montate astfel de dispozitive

Doi turiști au descoperit o cameră video ascunsă într-un hotel japonez. Experții explică unde pot fi montate astfel de dispozitive

Doi turiști cazați într-un hotel din Tokyo au descoperit o cameră video ascunsă sub televizorul din încăpere, după ce au decis să verifice dacă există dispozitive de supraveghere.
Doi turiști au descoperit o cameră video ascunsă într-un hotel japonez. Experții explică unde pot fi montate astfel de dispozitive
Sursa foto: Mediafax
Oana Antipa
08 nov. 2026, 15:10, Life-Inedit
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Incidentul a fost raportat conducerii hotelului și poliției japoneze, însă persoana care a instalat aparatul nu a fost identificată, relatează Newsweek.

Sedef Demir și soțul său se cazaseră la Hotel Aperto, o unitate destinată adulților, rezervată prin platforma Booking.com.

Femeia a povestit că obișnuia să verifice camerele de hotel, după ce auzise despre situații în care turiștii fuseseră filmați fără consimțământ.

În timpul verificării, cei doi au observat un obiect asemănător unei lentile, fixat sub televizor.

Dispozitivul conținea un card de memorie

La o examinare mai atentă, turiștii au constatat că obiectul nu părea să facă parte din televizor și era prins cu adeziv.

După ce l-au îndepărtat, au descoperit în interior un card SD.

Managerul hotelului a fost informat despre situație și, potrivit relatării femeii, a confirmat că dispozitivul era o cameră video ascunsă.

Acesta ar fi sugerat că aparatul putea fi lăsat de un client anterior, însă nu există informații care să stabilească cine l-a instalat.

Polițiștii chemați la fața locului au examinat cardul de memorie, despre care le-au comunicat turiștilor că era gol. În aceste condiții, potrivit declarațiilor lui Demir, nu au putut iniția urmărirea penală pe baza probelor găsite.

Verificările suplimentare nu au identificat alte camere ascunse în încăpere.

Dispozitivele de supraveghere, interzise în spații private

Platforma Booking.com a transmis pentru Newsweek că dispozitivele de supraveghere ascunse sunt strict interzise în spațiile în care oaspeții au dreptul la intimitate, inclusiv dormitoare și băi.

Compania a precizat că unitățile care încalcă regulile pot primi avertismente, pot fi suspendate sau eliminate de pe platformă.

Turiștii au subliniat că nu acuză personalul hotelului de instalarea dispozitivului.

Deși li s-a oferit o noapte suplimentară gratuită, cei doi au decis să plece a doua zi, deoarece nu se mai simțeau în siguranță.

Cum pot fi identificate camerele ascunse

Adrianus Warmenhoven, specialist în securitate cibernetică la NordVPN, a explicat pentru Newsweek că astfel de dispozitive pot fi camuflate în detectoare de fum, ceasuri, încărcătoare USB, prize sau alte obiecte orientate spre pat și baie.

Expertul recomandă inspectarea atentă a obiectelor electronice și folosirea unei lanterne pentru identificarea eventualelor reflexii produse de lentile.

Verificarea dispozitivelor conectate la rețeaua Wi-Fi poate oferi indicii suplimentare, deși nu permite identificarea tuturor camerelor ascunse.

Warmenhoven recomandă turiștilor care descoperă un asemenea dispozitiv să documenteze situația, să anunțe autoritățile și să părăsească unitatea de cazare.

Recomandarea video

FOTO & VIDEO | Cum arată Dunărea la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită, iar luni se ia decizia privind repornirea Unității 2
G4Media
Am văzut în premieră noul SUV chinezesc care țintește Dacia Bigster! Când ajunge în Europa?
GSP.ro
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
Gandul
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Cancan
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport
Viață și moarte printre bombe pentru baschetbaliștii de 15 ani de la Freedom UA Kiev, care au fost în turneu la Ploiești: „Un băiat a fost ucis. Slavă Domnului, altul a scăpat, după ce o dronă rusească a lovit blocul în care locuiește”
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor