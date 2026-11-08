„Nepoți de închiriat”, noua afacere din India. Tinerii sunt plătiți să țină companie vârstnicilor rămași singuri

Tineri angajați să petreacă timp cu seniorii, să îi însoțească la medic sau să îi ajute în activitățile cotidiene sunt prezentați de unele firme drept „nepoți de închiriat”. Fenomenul se dezvoltă într-o piață a serviciilor pentru vârstnici estimată de autoritățile indiene la aproximativ șapte miliarde de dolari, potrivit unui reportaj publicat de Al Jazeera.

Serviciile sunt utilizate în special de familii din mediul urban, ai căror membri mai tineri locuiesc în alte orașe sau în străinătate.

Dincolo de ajutorul practic, companiile spun că principala nevoie a multor clienți este una mai puțin vizibilă: dorința de a avea pe cineva cu care să vorbească și alături de care să își petreacă timpul.

Un tânăr de 26 de ani a devenit „nepotul” unui cuplu din apropierea capitalei

În Gurugram, un important centru economic situat în apropiere de New Delhi, un cuplu de vârstnici a apelat la serviciile unui tânăr care îi însoțește la cumpărături și îi ajută în activitățile zilnice.

Cele două fiice ale familiei Budhiraja locuiesc în Statele Unite, astfel că părinții au ales să beneficieze de sprijinul unui însoțitor profesionist.

Roney Raju, în vârstă de 26 de ani, are un masterat în asistență socială și lucrează pentru o companie specializată în astfel de servicii.

De câteva luni, el petrece timp cu cei doi soți, iar relația lor a depășit treptat limitele unei colaborări strict profesionale.

S. Budhiraja, care are peste 80 de ani, a declarat pentru Al Jazeera că s-a simțit confortabil în prezența tânărului încă de la început și că acesta îi înțelege foarte bine nevoile.

La rândul său, Raju spune că îi consideră pe cei doi membri ai familiei sale.

Când bărbatul în vârstă a fost internat pentru o intervenție chirurgicală, tânărul a urmărit recomandările medicilor și administrarea medicamentelor. Ulterior, a continuat să telefoneze familiei pentru a verifica starea celor doi, inclusiv după încheierea programului de lucru.

Servicii de companie cu ora: De la 400 la 450 de rupii

Companiile care activează în acest domeniu oferă pachete de servicii adaptate nevoilor clienților.

Activitățile pot include însoțirea vârstnicilor la consultații medicale, vizite la temple, cumpărături, plimbări în parc, participarea la evenimente sau jocuri de societate.

Uneori, însoțitorii sunt solicitați doar pentru conversație.

Gaurav Mittal, administratorul companiei la care lucrează Roney Raju, a explicat că mulți beneficiari ajung să îi trateze pe angajați ca pe propriii nepoți.

Firma sa percepe un tarif de 450 de rupii, aproximativ cinci dolari, pe oră pentru un pachet de zece ore lunar.

Pentru un abonament de 25 de ore pe lună, tariful scade la 400 de rupii, echivalentul a aproximativ 4,5 dolari pe oră.

Orele neutilizate pot fi reportate în luna următoare.

Serviciile se adresează însă în principal unei categorii relativ restrânse de familii urbane cu venituri suficiente pentru a suporta aceste cheltuieli.

Potrivit datelor citate de Al Jazeera, venitul mediu anual pe locuitor în India este de aproximativ 220.000 de rupii, echivalentul a 2.750 de dolari.

În acest context, costul unui însoțitor profesionist rămâne inaccesibil pentru o parte importantă a populației.

India ar putea avea 347 de milioane de persoane vârstnice în 2050

Dezvoltarea acestor afaceri este strâns legată de schimbările demografice prin care trece India.

Potrivit raportului India Ageing Report 2023, elaborat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) și Institutul Internațional pentru Științele Populației, persoanele de peste 60 de ani reprezentau 10,5% din populația țării în 2022.

Ponderea acestora ar urma să ajungă la aproximativ 21% până în 2050.

Același raport estimează că, până în 2046, numărul vârstnicilor indieni îl va depăși pe cel al copiilor.

Evoluția demografică pune presiune asupra familiilor și asupra sistemelor de îngrijire, dar creează și oportunități pentru companiile care oferă servicii specializate.

Guvernul indian estimează valoarea sectorului de îngrijire a vârstnicilor la aproximativ șapte miliarde de dolari.

Deși fenomenul „nepoților de închiriat” atrage tot mai multă atenție, conceptul nu este complet nou.

Un raport din 2017 identifica deja cel puțin cinci companii care ofereau însoțitori pentru seniori.

Singurătatea afectează milioane de persoane în vârstă

Dincolo de schimbările demografice, dezvoltarea serviciilor de companie este alimentată de izolarea socială.

Un studiu național indian privind îmbătrânirea, realizat în 2022 pe un eșantion de peste 72.000 de persoane, a evidențiat amploarea fenomenului.

Potrivit rezultatelor citate de Al Jazeera, 20,5% dintre adulții de vârstă mijlocie și cei mai în vârstă au raportat un nivel moderat de singurătate, iar 13,3% au indicat un nivel sever.

În rândul persoanelor de peste 60 de ani care locuiau singure, proporția celor care se simțeau izolate ajungea la 37%.

Problema depășește granițele Indiei.

Un studiu comandat de Organizația Mondială a Sănătății în 2025 a constatat că singurătatea afectează aproximativ una din șase persoane la nivel mondial și este asociată cu circa 871.000 de decese anual.

În India, aceste realități sunt amplificate de mutarea copiilor în alte regiuni sau în străinătate și de transformarea modelelor tradiționale de familie.